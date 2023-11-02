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Міноборони заявило, що електронна черга на ВЛК вже доступна для всіх військових

Найактивніше єЧергою користуються у Києві, Одесі, Дніпрі та Вінниці.

Міноборони заявило, що електронна черга на ВЛК вже доступна для всіх військових
Фото: Скріншот відео

Електронна черга на ВЛК у військових поліклініках вже доступна для всіх військовослужбовців.

Про це повідомляє Міністерство оборони.

Записатися на проходження комісії ВЛК та до профільних спеціалістів на конкретну дату і час через електронну чергу можна як у реєстратурі медзакладу, так і віддалено у начальника медичної служби військової частини.

За інформацією відомства, упродовж жовтня майже половина пацієнтів військових поліклінік записалися для проходження ВЛК віддалено і заздалегідь.

Наразі сервіс розгорнули у всіх військових поліклініках, де можна пройти амбулаторне ВЛК (без госпіталізації), а найактивніше єЧергою користуються у Києві, Одесі, Дніпрі та Вінниці. Міноборони заявило, що ставить за мету залучити всіх начальників медичних служб військових частин до користування сервісом для завчасного запису на ВЛК.

"Одна з основних переваг – для військових зникає потреба приїздити до поліклініки на 8 ранку та цілий день чекати на прийом до потрібного лікаря. На основі записів та проходження військово-лікарської комісії представники закладів аналізують дані щодо завантаженості та дефіциту спеціалістів. І в разі потреби шукають додаткових профільних спеціалістів як серед мобілізованих медиків, так і серед цивільних спеціалістів", - розповіли в міністерстві.

Крім того, доступ до єЧерги відкрили для всіх начальників медичних частин. 

Щоб військовослужбовці отримали можливість записуватися через єЧергу, начальник медичної служби має звернутися до закладу охорони здоровʼя, у зоні підпорядкування якого перебуває підрозділ, та отримати від поліклініки інструкцію для подальшої реєстрації. Після цього для нього відкривається кабінет, через який він зможе записувати військовослужбовців на ВЛК та на прийом до лікарів.

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Нагадаємо, навесні у кількох містах запустили пілотний проєкт електронної реєстрації на військово-лікарську комісію. Тоді мова ще не йшла про електронну чергу запису, однак робоча група продовжувала напрацьовувати законодавчі зміни для реформування ВЛК.

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