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Українські бійці знищили російський штурмовик Су-25, - командувач Тарнавський

Загальні втрати ворога склали 360 осіб. 

Українські бійці знищили російський штурмовик Су-25, - командувач Тарнавський
Су-25
Фото: ДПСУ

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" українські бійці знищили російський штурмовик Су-25.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

Загалом було знищено 40 одиниць військової техніки. Зокрема, шість танків, 11 ББМ, сім артсистем, шість БпЛА, вісім автомобілів і одну одиницю спецтехніки.

Загальні втрати ворога склали 360 осіб. Загарбники завдали на Таврійському напрямку 14 авіаударів, провели 30 бойових зіткнень та здійснили 959 артобстрілів.

Підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ "Таврія" упродовж доби виконали 1068 вогневих завдань.

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Нагадаємо, за минулу добу окупанти втратили ще 930 осіб.

Днями на Запорізькому напрямку потрапила під обстріл автоколона мобілізованих із Чувашії.

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