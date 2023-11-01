На Запорізькому напрямку автоколона мобілізованих із Чувашії (РФ) днями (29 жовтня) потрапила під обстріл, повідомляє видання Meduza з посиланням на російські телеграм-канали.

В результаті атаки загинуло декілька десятків окупантів.

Інформацію про обстріл підтвердили інші мобілізовані із Чувашії. 1-й батальйон 1251 мотострілецького полку обстріляли, за припущенням росіян, ракетами HIMARS.

Батальйон окупантів готувався переїжджати. В автоколоні були КамАЗи та УАЗи. За інформацією російських волонтерських чатів, йшлося про 120 вбитих і поранених загарбників. Згодом цифра зменшилася до 19 осіб. А один із поранених ворогів опісля повідомив, що в результаті обстрілу могли загинути 47 військових країни-окупанта.

Російське Міноборони, традиційно, інцидент не прокоментувало. А влада Чувашії назвала появу даних про загибель солдатів "інформаційними атаками".

Нагадаємо, українські захисники знищили та пошкодили на одному напрямку 10 танків та БМП росіян. Станом на 1 листопада втрати ворожої армії сягнули орієнтовно 301 490 осіб.