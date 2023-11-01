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Автоколона мобілізованих із Чувашії потрапила під обстріл на Запорізькому напрямку. Повідомляють про десятки загиблих

Російське Міноборони, традиційно, не коментувало інцидент.

Автоколона мобілізованих із Чувашії потрапила під обстріл на Запорізькому напрямку. Повідомляють про десятки загиблих
Фото ілюстративне
Фото: скріншот відео

На Запорізькому напрямку автоколона мобілізованих із Чувашії (РФ) днями (29 жовтня) потрапила під обстріл, повідомляє видання Meduza з посиланням на російські телеграм-канали.

В результаті атаки загинуло декілька десятків окупантів. 

Інформацію про обстріл підтвердили інші мобілізовані із Чувашії. 1-й батальйон 1251 мотострілецького полку обстріляли, за припущенням росіян, ракетами HIMARS.

Батальйон окупантів готувався переїжджати. В автоколоні були КамАЗи та УАЗи. За інформацією російських волонтерських чатів, йшлося про 120 вбитих і поранених загарбників. Згодом цифра зменшилася до 19 осіб. А один із поранених ворогів опісля повідомив, що в результаті обстрілу могли загинути 47 військових країни-окупанта.

Російське Міноборони, традиційно, інцидент не прокоментувало. А влада Чувашії назвала появу даних про загибель солдатів "інформаційними атаками".

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Нагадаємо, українські захисники знищили та пошкодили на одному напрямку 10 танків та БМП росіян. Станом на 1 листопада втрати ворожої армії сягнули орієнтовно 301 490 осіб.

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