Сили оборони відбили 16 атак росіян у районах Мар’їнки Донецької області, - Генштаб

На Мар’їнському напрямку росіяни вели безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки Донецької області. Тут Сили оборони відбили 16 атак.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Упродовж доби українська авіація завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і три - по зенітно-ракетних комплексах окупантів.

Підрозділи ракетних військ уразили п'ять радіолокаційних станцій, два пункти управління, три зенітно-ракетні комплекси та 11 артилерійських засобів противника.

Протягом доби відбулось 43 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав чотири ракетні та 59 авіаційних ударів, здійснив 36 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Ситуація на фронті станом на 18.00 1 листопада така:

на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін;

оперативна обстановка без суттєвих змін; на Сіверському та Слобожанському артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Прогрес, Чуйківка, Голишівське, Павлівка, Степок, Високе Сумської області; Борисівка, Вовчанськ, Охрімівка, Строївка Харківської області;

артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Прогрес, Чуйківка, Голишівське, Павлівка, Степок, Високе Сумської області; Борисівка, Вовчанськ, Охрімівка, Строївка Харківської області; на Куп’янському ворог вів безуспішні штурмові дії біля Синьківки, Іванівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де наші воїни відбили 8 атак. Противник завдав авіаційних ударів в районах Петропавлівки, Куп'янська, Курилівки, Степової Новоселівки та Чернещини Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Дворічна, Масютівка, Синьківка, Іванівка, Кислівка, Берестове Харківської області;

ворог вів безуспішні штурмові дії біля Синьківки, Іванівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де наші воїни відбили 8 атак. Противник завдав авіаційних ударів в районах Петропавлівки, Куп'янська, Курилівки, Степової Новоселівки та Чернещини Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Дворічна, Масютівка, Синьківка, Іванівка, Кислівка, Берестове Харківської області; на Лиманському ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційних ударів в районах Серебрянського лісництва, Виїмки, Спірного та Веселого Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів противника постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Спірне, Роздолівка Донецької області;

ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційних ударів в районах Серебрянського лісництва, Виїмки, Спірного та Веселого Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів противника постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Спірне, Роздолівка Донецької області; на Бахмутському окупанти 10 разів безуспішно намагалися відновити втрачене положення неподалік Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Також противник вів безуспішні штурмові дії в районі Південного Донецької області. Завдав авіаційного удару неподалік Іванівського Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 15 населених пунктів, зокрема, Оріхово-Василівка, Маркове, Кліщіївка, Предтечине, Біла Гора, Щербинівка Донецької області;

окупанти 10 разів безуспішно намагалися відновити втрачене положення неподалік Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Також противник вів безуспішні штурмові дії в районі Південного Донецької області. Завдав авіаційного удару неподалік Іванівського Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 15 населених пунктів, зокрема, Оріхово-Василівка, Маркове, Кліщіївка, Предтечине, Біла Гора, Щербинівка Донецької області; на Авдіївському ворог вів безуспішні штурмові дії біля Сєверного та Первомайського Донецької області. Тут Сили оборони відбили 5 атак. Також противник завдав авіаційних ударів в районах Калинового, Новоолександрівки, Семенівки, Орлівки, Ласточкіного та Авдіївки Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Олександропіль, Керамік, Ласточкине, Авдіївка, Тоненьке, Первомайське Донецької області;

ворог вів безуспішні штурмові дії біля Сєверного та Первомайського Донецької області. Тут Сили оборони відбили 5 атак. Також противник завдав авіаційних ударів в районах Калинового, Новоолександрівки, Семенівки, Орлівки, Ласточкіного та Авдіївки Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Олександропіль, Керамік, Ласточкине, Авдіївка, Тоненьке, Первомайське Донецької області; на Мар’їнському противник завдав авіаційного удару в районі Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилось близько 10 населених пунктів Донецької області, зокрема, Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка, Побєда, Новомихайлівка;

противник завдав авіаційного удару в районі Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилось близько 10 населених пунктів Донецької області, зокрема, Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка, Побєда, Новомихайлівка; на Шахтарському противник вів безуспішні штурмові дії в районі Старомайорського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Водяне, Богоявленка, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне Донецької області;

противник вів безуспішні штурмові дії в районі Старомайорського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Водяне, Богоявленка, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне Донецької області; на Запорізькому ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційних ударів поблизу Новоселівки, Новоданилівки, Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема, Полтавка, Гуляйполе, Чарівне, Оріхів, Малі Щербаки, Кам'янське Запорізької області;

ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційних ударів поблизу Новоселівки, Новоданилівки, Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема, Полтавка, Гуляйполе, Чарівне, Оріхів, Малі Щербаки, Кам'янське Запорізької області; на Херсонському окупанти завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Берислав, Козацьке, Львове Херсонської області. Ворожих артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Томарине, Зміївка, Берислав, Милове Херсонської області; Очаків Миколаївської області та Грушівка Дніпропетровської.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Нагадаємо, вночі 1 листопада російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши керовані авіаційні ракети Х-59 та 20 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131”. Сили та засоби протиповітряної оборони знищили ракети та 18 ударних БпЛА.

Загарбники атакували об’єкти критичної інфраструктури та військові об’єкти.