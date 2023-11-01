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З Куп'янська евакуювали 73 дитини, – Харківська ОВА

Куп'янськ постійно під ворожими обстрілами.

З Куп'янська евакуювали 73 дитини, – Харківська ОВА

За останні дні з Куп'янська Харківської області евакуювали 73 дитини. Місто постійно перебуває під ворожими обстрілами. Про це повідомив голова Харсківської ОВА Олег Синєгубов. 

"За останні дні евакуювали 73 дитини. Останніми днями фіксуємо збільшення інтенсивності ворожих обстрілів цивільних об'єктів Куп'янщини. Тому закликаємо людей і надалі прислухатися до рекомендацій та продовжувати убезпечувати себе та своїх дітей.", – йдеться у повідомленні.

Усіх евакуйованих забезпечили житлом та постійною підтримкою від міжнародних гуманітарних організацій.

Ворог намагається відновити окупацію Куп'янська, але українські військові не дають просунутися ворогу.

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