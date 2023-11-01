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Зеленський провів кадрові зміни у Держприкордонслужбі та Антимонопольному комітеті

Президент, зокрема, призначив керівника розвідки ДПСУ.

Зеленський провів кадрові зміни у Держприкордонслужбі та Антимонопольному комітеті
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський провів кадрові зміни у Державній прикордонній службі та Антимонопольному комітеті.

Відповідні укази опублікували на сайті глави держави.

Так, Зеленський призначив Дениса Цяцкуна начальником управління розвідки адміністрації ДПСУ.

Також Президент звільнив з посади заступника голови АМКУ Анжеліку Коноплянко - згідно з поданою заявою.

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Нагадаємо, минулого місяця Президент Зеленський провів низку кадрових змін у Службі безпеки та її обласних управліннях. Також глава держави звільнив Богдана Данилишина з посади члена Ради Національного банку.

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