Зеленський провів кадрові зміни у Держприкордонслужбі та Антимонопольному комітеті

Президент Володимир Зеленський провів кадрові зміни у Державній прикордонній службі та Антимонопольному комітеті.
Відповідні укази опублікували на сайті глави держави.
Так, Зеленський призначив Дениса Цяцкуна начальником управління розвідки адміністрації ДПСУ.
Також Президент звільнив з посади заступника голови АМКУ Анжеліку Коноплянко - згідно з поданою заявою.
Нагадаємо, минулого місяця Президент Зеленський провів низку кадрових змін у Службі безпеки та її обласних управліннях. Також глава держави звільнив Богдана Данилишина з посади члена Ради Національного банку.