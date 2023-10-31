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Успіх України в битві за Чорне море – це те, що буде в підручниках історії, - Зеленський

Що більше захисту в нашого узбережжя, у нашого моря, то більше захисту у світу.

Успіх України в битві за Чорне море – це те, що буде в підручниках історії, - Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента

Сьогодні Міжнародний день Чорного моря – спеціальний день, присвячений нашому регіону, нашій спільній із партнерами акваторії. На Ставці першим питанням розглянули роботу українських експортних коридорів, захист Півдня України від атак РФ.

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

“Усе це має значення не лише для нашої держави, не лише для безпеки України, а значно ширше. І за час повномасштабної війни ми це довели – довели, що, коли Україна разом із партнерами повертає безпеку Чорному морю, світ отримує як дивіденди більше безпеки для інших регіонів. Починаючи від продовольчої безпеки й закінчуючи безпекою соціальною, бо від стабільності ринку продовольства залежить і політична стабільність багатьох країн у складних регіонах в Африці та в Азії. Дуже важливо, що завдяки українській сміливості вдається фактично вигнати російський флот за межі східної частини Чорного моря – Росія не може використовувати наше море для поширення своєї агресії в інші частини світу, як це було із Сирією”, - зазначив президент. 

Він нагадав, що раніше Росія вклалась у гуманітарну катастрофу на території Сирії, використовуючи Чорне море як свою базу, а згодом і наш Крим як плацдарм для дій російських військових. 

“Тепер ситуація змінилася. Принципово змінилася. І коли ми додамо ще більше безпеки Чорному морю, Росія втратить будь-які можливості домінувати в цій акваторії та поширювати свій вплив, свою деструктивність в інші країни. Що більше захисту в нашого узбережжя, у нашого моря, то більше захисту у світу”, - наголосив президент Зеленський.

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Сьогодні на Ставці щодо наших дій на півдні та на морі доповідали командувач ВМС, керівник ГУР, керівник СБУ, Головком та командувачі напрямків. Також проаналізували події на фронті – в усіх ключових точках. Авдіївка, Марʼїнка, Куп’янськ, Лиманський напрямок.

Були на Ставці доповіді міністра оборони та міністра стратегічної промисловості щодо снарядів і техніки - Україна збільшує виробництво і готує нові оборонні пакети від партнерів.

“Провів сьогодні особливу церемонію вручення державних нагород – саме тим нашим воїнам, які збільшують українську силу в битві за море. Воїни ВМС та прикордонники, які дають захист нашій акваторії. Воїни ГУР та СБУ. Інженери, які роблять нашу нову зброю – наші морські дрони, – забезпечують її функціонування. Це всі хлопці, яких відкрито не покажеш, імена не прив’яжеш до конкретних подій. Поки що, поки війна ще триває. Але вони справді заслуговують на вдячність держави й людей. Я подякував їм від усіх українців”, - зауважив Верховний головнокомандувач.

Також голова держави провів підготовчу нараду щодо роботи з Європейським Союзом. Одна з ключових політичних цілей України на завершення цього року – це готовність до відкриття переговорів щодо членства у Європейському Союзі. 

Президент України говорив сьогодні із премʼєр-міністром Болгарії Денковим, зокрема і наші додаткові безпекові можливості.

“Успіх України в битві за Чорне море – це те, що буде в підручниках історії, хоч і не так часто обговорюється зараз. Але… Хай там що, нам робити своє – захищати свою державу, українську незалежність, наше життя, нашу культуру, українську свободу. І ми захистимо!” - підсумував голова держави.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт № 0231 про припинення дії Консульської конвенції між Україною і Російською Федерацією. Законопроєкт надійшов до парламенту від президента Зеленського сьогодні, 31 жовтня. Сьогодні ж його було передано на розгляд керівництву ВР.

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