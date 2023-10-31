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З Куп'янського району Харківщини евакуювали ще 32 людини

Серед евакуйованих 16 дітей.

З Куп'янського району Харківщини евакуювали ще 32 людини
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Співробітники поліції, волонтери та представники місцевої влади продовжують евакуйовувати мешканців Харківської області, які перебувають під обстрілами росіян.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області. 

“31 жовтня поліцейські ювенальної превенції, полку поліції особливого призначення, Куп’янського районного відділу поліції спільно з волонтерами та органами місцевої влади евакуювали з територіальної громади 32 людей, з яких 16 дітей”, - йдеться у повідомленні. 

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Крім того, правоохоронці допомогли евакуюватись родині з собачкою Лори.

Родини, які погодились на евакуацію, доставлені до безпечних місць, вони отримали всю необхідну допомогу.

Вчора повідомлялось, що правоохоронці спільно з волонтерами та місцевою владою вивезли з Куп'янської територіальної громади 21 людину, з яких 12 дітей.

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