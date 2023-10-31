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Росіяни обстріляли селище Велетенське на Херсонщині, поранена жінка

Під час обстрілу постраждала перебувала на власному подвір’ї.

Росіяни обстріляли селище Велетенське на Херсонщині, поранена жінка
Ілюстративне фото
Фото: Олександр Прокудін

Сьогодні вдень окупаційні війська атакували селище Велетенське Білозерської громади Херсонської області.

Про це повідомляє у Telegram Херсонська ОВА.

Згідно з повідомленням, внаслідок ворожих обстрілів постраждала 82-річна жителька, яка перебувала на подвірʼї будинку.

У жінки – вибухова травма та уламкове поранення руки. Її стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Після надання меддопомоги від госпіталізації потерпіла відмовилася.

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Нагадаємо, протягом понеділка 30 жовтня армія РФ здійснила 98 обстрілів Херсонської області, випустивши 447 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, безпілотників та авіації. Внаслідок збройної агресії РФ одна людина загинула, 16 дістали поранення.

 

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