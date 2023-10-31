Росіяни обстріляли селище Велетенське на Херсонщині, поранена жінка

Під час обстрілу постраждала перебувала на власному подвір’ї.

Сьогодні вдень окупаційні війська атакували селище Велетенське Білозерської громади Херсонської області.

Про це повідомляє у Telegram Херсонська ОВА.

Згідно з повідомленням, внаслідок ворожих обстрілів постраждала 82-річна жителька, яка перебувала на подвірʼї будинку.

У жінки – вибухова травма та уламкове поранення руки. Її стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Після надання меддопомоги від госпіталізації потерпіла відмовилася.

Нагадаємо, протягом понеділка 30 жовтня армія РФ здійснила 98 обстрілів Херсонської області, випустивши 447 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, безпілотників та авіації. Внаслідок збройної агресії РФ одна людина загинула, 16 дістали поранення.