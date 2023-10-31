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РФ атакувала 3,5 тис. освітніх об’єктів в Україні, – Шмигаль

Половина з них – школи.

РФ атакувала 3,5 тис. освітніх об’єктів в Україні, – Шмигаль
Фото: Павло Кириленко у Telegram

В Україні відновили понад 500 закладів освіти, які були пошкоджені внаслідок російської збройної агресії. Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду.

"Понад 3,5 тис. освітніх об'єктів атаковані російськими варварами. З них половина – це середні школи", – сказав прем’єр-міністр.

За його словами, за час повномасштабної війни вдалося відбудувати понад 500 освітніх закладів.

"Працюємо над цим спільно – уряд, регіональна й місцева влада, міжнародні партнери, громадянське суспільство", – наголосив Шмигаль.

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Нагадаємо, міський голова Мелітополя Іван Федоров заявив, що за півтора року окупації освіта і медицина на окупованих Росією територіях знищені. Працює лише половина навчальних закладів, оскільки вчителі не погоджуються співпрацювати, а діти − відвідувати фейкові школи.

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