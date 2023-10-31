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МВС запускає телеграм-канал Уповноваженого з питань зниклих безвісти

У ньому буде ключова інформація з пошуку осіб, взаємодії з Міністерством оборони та Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими.

МВС запускає телеграм-канал Уповноваженого з питань зниклих безвісти
Артур Добросердов
Фото: Національна поліція України

Міністерство внутрішніх справ оголосило про запуск телеграм-каналу Уповноваженого з питань зниклих безвісти.

Про це повідомив очільник міністерства Ігор Клименко.

"У ньому буде ключова інформація з пошуку осіб, взаємодії з Міністерством оборони та Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими. Наше ключове завдання — надати всю необхідну інформацію, адже довіра до Реєстру й відповідно кількість звернень постійно зростає", - зазначив міністр.

За словами Клименка, лише упродовж жовтня на гарячу лінію Уповноваженого надійшло 2199 дзвінків, а за останні 10 днів отримали 792 звернення.

"Обробили 12 526 запитів та видали 11 736 витягів. З них 88 - щодо дітей", - додав Клименко.

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Нагадаємо, із 30 вересня цього року до функцій Міністерства внутрішніх справ передали питання осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Раніше Кабінет Міністрів ухвалив рішення про ліквідацію Офісу уповноваженого, який, зокрема, займався обміном тіл полеглих військовослужбовців.

Нині очолює управління з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Артур Добросердов. 

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