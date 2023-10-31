Відшкодування за пошкоджене росіянами майно отримали майже 19 000 родин

В Україні з наступного року почнуть компенсувати вартість зробленого за власний кошт ремонту майна, пошкодженого внаслідок війни. Відповідний закон уже підписав президент.

Це третій компонент програми з відновлення, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він зазначив, що зараз за пошкоджене росіянами майно вже виплатили 1,5 млрд грн.

Кошти отримали майже 19 000 родин.

"Щодо знищеного майна отримали від громадян майже 5 тисяч звернень. У Дії згенеровано 346 сертифікатів. Середня сума кожного близько 2 млн грн. Це ресурс для купівлі нового житла, і незабаром люди зможуть цим скористатися", – сказав він.

Програма єВідновлення працює з травня 2023. Кожен громадянин, чиє житло було пошкоджено внаслідок збройної агресії РФ, може подати заяву на отримання державної допомоги на поточний ремонт житла. Зробити це можна за допомогою порталу Дія або звернувшись до Центрів надання адміністративних послуг, органів соціального захисту та нотаріусів. Програма діє і для зруйнованого, і для пошкодженого майна.

Станом на жовтень заявки на відшкодування подали понад 50 000 людей.