Українці стали менше довіряти президенту, уряду, Раді та телемарафону "Єдині новини"​, - опитування

З травня до 2022 року до жовтня 2023 року серед інституцій у переліку безумовно довіру зберігають Збройні сили України та волонтери.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Так, наразі 94% українців довіряють ЗСУ (у травні 2022 року – 98%), а 87% довіряють волонтерам (у травні 2022 року – 87%).

Водночас за цей період простежується зниження довіри до інституцій центральної влади:

з 91% до 76% стало менше тих, хто довіряє президенту,

з 74% до 39% – уряду,

з 58% до 21% – парламенту.

Довіра до місцевої влади не змінилася: як і в травні 2022 року, зараз 50% довіряють їй, а 46% – не довіряють.

Також за період із травня 2022 року до жовтня 2023 року простежується зниження довіри до Телемарафону "Єдині новини". Хоча Телемарафон зберігає позитивний баланс довіри-недовіри, але при цьому з 69% до 48% стало менше тих, хто йому довіряє (і натомість з 12% до 39% стало більше тих, хто йому не довіряє).

При цьому у всіх регіонах абсолютна більшість населення довіряють ЗСУ, волонтерам та президенту. Довіра до інших інституцій також приблизно однакова.

Нагадаємо, що більшість українців підтримують проведення виборів після закінчення війни.

За результатами опитування "Рейтингу", на першому місці за рівнем довіри до інститутів суспільства також ЗСУ - їм довіряють 73% опитаних українців. При цьому більшість опитаних висловлюють недовіру політичним партіям (не довіряють 74%), державному апарату (чиновникам) (72%), судам (судовій системі загалом) (70%), Верховній Раді (64%), прокуратурі (61%), уряду (60%), комерційним банкам (59%), Національному антикорупційному бюро (53%), Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (52%), а також Національному агентству з питань запобігання корупції (52%).