Одним із найефективніших видів озброєння у Росії стали дрони "Ланцет", – Міноборони Британії

Росія розгортає "Ланцети" для атаки на пріоритетні цілі, і вони стають дедалі помітнішими в ключовій контрбатарейній боротьбі, бо вражають артилерію.

Російські дрони-камікадзе "Ланцет" за останні 12 місяців війни були одними із найефективніших нових засобів, які Росія застосувала проти українців.

Таку точку зору висловило Міністерство оборони Великої Британії. Ці безпілотники розроблені для пілотування над територією опонента і здатні чекати перед пікіруванням та детонацією, поки ціль буде ідентифіковано.

"Ланцети" виготовляє ZALA Aero Group. ZALA також виготовляє малий беззбройний БпЛА "Орлан-10", який РФ часто застосовує для виявлення цілей разом із "Ланцетами".

У британському міністерстві вважають, що Україна також "досягла успіху" з малими БпЛА-камікадзе.

Росія розгортає "Ланцети" для атаки на пріоритетні цілі, і вони стають дедалі помітнішими в ключовій контрбатарейній боротьбі, бо вражають артилерію. Британці додали, що традиційно росіяни використовували малі БпЛА переважно для розвідки. Але "Ланцети" завдяки атакуючій здатності стали зміною методу використання цієї категорії зброї.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 01 November 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/3clDjWJvob — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) November 1, 2023

Нагадаємо, за даними Institute for the study of war, росіяни з 21 жовтня почали використовувати нові "Ланцети", що здатні автономно ідентифікувати цілі. Також ворог збільшив можливості "Ланцетів" літати на більші відстані.