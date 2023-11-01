Генштаб оцінив втрати російської армії у війні проти України у 301 490 осіб

Протягом минулої доби Сили оборони знищили близько 680 військових РФ, 12 танків та 30 броньованих машин. З початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила близько 301 490 осіб.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.11.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 301 490 (+680) осіб,

танків ‒ 5 223 (+12) од,

бойових броньованих машин ‒ 9 834 (+30) од,

артилерійських систем – 7 250 (+23) од,

РСЗВ – 846 (+2) од,

засоби ППО ‒ 563 (+1) од,

літаків – 321 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5 468 (+28),

крилаті ракети ‒ 1 547 (+1),

кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,

підводні човни / submarines – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 9 624 (+34) од,

спеціальна техніка / special equipment ‒ 1 019 (+3).

Нагадаємо, за добу 31 жовтня авіація ЗСУ завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, одного – по пункту управління та двох – по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ уразили три радіолокаційні станції, два склади боєприпасів, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також вісім артилерійських засобів противника.