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Генштаб оцінив втрати російської армії у війні проти України у 301 490 осіб

Учора на фронті відбулося близько 70 бойових зіткнень.

Генштаб оцінив втрати російської армії у війні проти України у 301 490 осіб
Фото: СтратКом ЗСУ у Telegram

Протягом минулої доби Сили оборони знищили близько 680 військових РФ, 12 танків та 30 броньованих машин. З початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила близько 301 490 осіб.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.11.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 301 490 (+680) осіб,
  • танків ‒ 5 223 (+12) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 9 834 (+30) од,
  • артилерійських систем – 7 250 (+23) од,
  • РСЗВ – 846 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 563 (+1) од,
  • літаків – 321 (+0) од,
  • гелікоптерів – 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5 468 (+28),
  • крилаті ракети ‒ 1 547 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,
  • підводні човни / submarines – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 9 624 (+34) од,
  • спеціальна техніка / special equipment ‒ 1 019 (+3).

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Нагадаємо, за добу 31 жовтня авіація ЗСУ завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, одного – по пункту управління та двох – по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ уразили три радіолокаційні станції, два склади боєприпасів, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також вісім артилерійських засобів противника.

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