Кулеба подякував американському колезі за військову допомогу

Також очільник МЗС України наголосив на важливості продовження надання допомоги від США.

Очільник МЗС Дмитро Кулеба провів розмову із Державним секретарем США Ентоні Блінкеном після слухань у Сенатському комітеті з асигнувань.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

“Я висловив вдячність Сполученим Штатам за продовження лідерства в підтримці України та інших демократичних союзників у протидії агресії та терору”, - написав Кулеба.

Також після змістовного візиту Спеціального представника Прітцкер в Україну Кулеба та Блінкен обговорили подальші зусилля з відновлення нашої держави.

Крім того, голова МЗС подякував США за їх вирішальну військову допомогу, зокрема ATACMS, і наголосив на важливості продовження надання такої допомоги.

“Ми також обговорили прогрес, досягнутий на нещодавній зустрічі “Формула миру” на Мальті, і домовилися продовжувати співпрацю для досягнення справедливого та міцного миру в Україні”, - підсумував Дмитро Кулеба.

I spoke with @SecBlinken following his Senate Appropriations Committee hearings. I expressed appreciation for the U.S. continued leadership in supporting Ukraine and other democratic allies in countering aggression and terror.



Following Special Representative Pritzker's… — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 31, 2023

Нагадаємо, як заявив держсекретар США Ентоні Блінкен під час слухань у Сенаті, Сполучені Штати мають забезпечити подальшу підтримку України та Ізраїлю в одному пакеті, оскільки війни у цих країнах пов’язані між собою.