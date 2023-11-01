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Кулеба подякував американському колезі за військову допомогу

Також очільник МЗС України наголосив на важливості продовження надання допомоги від США.

Кулеба подякував американському колезі за військову допомогу
Фото: EPA/UPG

Очільник МЗС Дмитро Кулеба провів розмову із Державним секретарем США Ентоні Блінкеном після слухань у Сенатському комітеті з асигнувань. 

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

“Я висловив вдячність Сполученим Штатам за продовження лідерства в підтримці України та інших демократичних союзників у протидії агресії та терору”, - написав Кулеба.

Також після змістовного візиту Спеціального представника Прітцкер в Україну Кулеба та Блінкен обговорили подальші зусилля з відновлення нашої держави.

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Крім того, голова МЗС подякував США за їх вирішальну військову допомогу, зокрема ATACMS, і наголосив на важливості продовження надання такої допомоги.

“Ми також обговорили прогрес, досягнутий на нещодавній зустрічі “Формула миру” на Мальті, і домовилися продовжувати співпрацю для досягнення справедливого та міцного миру в Україні”, - підсумував Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, як заявив держсекретар США Ентоні Блінкен під час слухань у Сенаті, Сполучені Штати мають забезпечити подальшу підтримку України та Ізраїлю в одному пакеті, оскільки війни у цих країнах пов’язані між собою. 

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