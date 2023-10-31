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Росіяни обстріляли 9 громад Сумщини

Загалом протягом дня росіяни здійснили 28 обстрілів області.

Росіяни обстріляли 9 громад Сумщини
Фото: Поліція Сумської області

Сьогодні, 31 жовтня, російських обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Миропільська, Великописарівська, Глухівська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська та Есманська громади Сумської області. 

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Загалом протягом дня росіяни здійснили 28 обстрілів Сумської області, було зафіксовано 139 вибухів. 

По Середино-Будській громаді російська армія ударила з мінометів та артилерії, а також скинула вибухівку з БПЛА.

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Краснопільську громаду обстріляли з артилерії та мінометів, а Зноб-Новгородську - з мінометів та АГС.

По Юнаківській, Білопільській та Великописарівській громадам росіяни вдарили з артилерії.

Також по Миропільській, Глухівській та Есманській громадам окупанти ударили  з мінометів.

Нагадаємо, протягом вівторка 31 жовтня російські військові обстріляли три громади Дніпропетровської області – Марганецьку, Покровську та Червоногригорівську.

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