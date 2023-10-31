Росіяни обстріляли 9 громад Сумщини

Сьогодні, 31 жовтня, російських обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Миропільська, Великописарівська, Глухівська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська та Есманська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Загалом протягом дня росіяни здійснили 28 обстрілів Сумської області, було зафіксовано 139 вибухів.

По Середино-Будській громаді російська армія ударила з мінометів та артилерії, а також скинула вибухівку з БПЛА.

Краснопільську громаду обстріляли з артилерії та мінометів, а Зноб-Новгородську - з мінометів та АГС.

По Юнаківській, Білопільській та Великописарівській громадам росіяни вдарили з артилерії.

Також по Миропільській, Глухівській та Есманській громадам окупанти ударили з мінометів.

Нагадаємо, протягом вівторка 31 жовтня російські військові обстріляли три громади Дніпропетровської області – Марганецьку, Покровську та Червоногригорівську.