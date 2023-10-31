Міненерго заявило, що в листопаді не будуть відключати світло

У листопаді українцям не будуть відключати світло. Електроенергії, яку виробляють українські електростанції, повністю достатньо для забезпечення потреб споживачів.

Про це заявило Міністерство енергетики України.

Так відомство відреагувало га поширення в соцмережах інформації із посиланням на заяву одного з народних депутатів про те, що нібито у листопаді будуть застосовуватись графіки обмежень споживання електроенергії.

"Цієї зими працюватимуть усі блоки атомних електростанцій, що розташовані на підконтрольній території України. Більше того – наразі у резерві перебувають додаткові потужності, які будуть запущені в роботу у разі збільшення споживання та потреб в електроенергії. Наразі обмеження побутових споживачів не передбачається в жодному з регіонів України.", - йдеться у заяві Міненерго.

Відомство назвало цю інформацію "частиною інформаційної війни з боку країни-терориста Росії".

"Із закінченням минулого ОЗП цю інформацію намагались поширювати різні псевдоексперти. Проте відключень не відбулося ані в березні, ані у жовтні. Наголошуємо: відключення можливі ВИКЛЮЧНО у разі масованих ворожих обстрілів, і, як наслідок, пошкоджень енергетичного обладнання", - підкреслили у міністерстві.

Нагадаємо, за даними опитування, більшість українців готові до можливих блекаутів і залишатимуться вдома.

Раніше очільник НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що в Україні знають, як втримати систему під час масованих ракетних атак.