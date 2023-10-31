Епіцентр відкриє новий формат з площами для орендарів та дитячим розважальним центром

Навесні 2024 року мережа торговельних центрів Епіцентр планує відкрити свій перший ТРЦ, в якому працюватиме повноцінна орендна галерея та дитячий розважальний центр.

Він розташується в передмісті Києва - на Одеському шосе, 8, де раніше працював гіпермаркет мережі Нова Лінія. Замість нього Епіцентр побудує торгово-розважальний центр в абсолютно новому форматі загальною площею 62 000 кв. м. Передбачається, що 53 000 кв. м займатимуть торгові формати мережі Епіцентр, тоді як 9 000 кв.м площ буде віддано під оренду. В межах проєкту також буде побудовано підземний паркінг на 1100 машиномісць, в якому буде облаштовано безпечне укриття для персоналу та відвідувачів.

«Наша компанія за останні роки трансформувала відділи мережі Епіцентр у концептуальні формати shop-in-shop. В наступному році ми вирішили піти далі й доповнити наші торгові центри зовнішніми торговими мережами та розважальною складовою в торговій галереї. Відкриваючи двері орендарям, ми створюємо ще більш комфортний досвід шопінгу нашим покупцям. Даний новий формат Епіцентру є частиною нашої стратегії подальшого розвитку масштабних торгово-розважальних центрів», - прокоментувала директор направлення ексклюзивних концептів та розвитку компанії «Епіцентр К» Вікторія Зеленська.

Основними “якорями” ТРЦ на Одеському шосе будуть продовольчий супермаркет Food Market (2860 кв. м), дитячий розважальний центр (3100 кв. м), Intersport (1400 кв. м), магазин електроніки та побутової техніки «ЦеТе» (1470 кв. м), магазин товарів для дому та декору «Галереї Деко» (1840 кв. м), дитячий магазин E.PIC (500 кв. м), а також побутові послуги «Мультисервіс» і «Дім води», «Аптека 100+» та інші. Ще одним інноваційним рішенням в ТРЦ стане відділ товарів для саду та городу Dream Garden (4100 кв. м), який буде реалізований в новій концепції. Він “проникатиме” в будівлю з фасаду і “перетікатиме” у затишний внутрішній дворик із озером та патіо.

«Команда направлення ексклюзивних концептів та розвитку разом із департаментом розвитку ТРЦ поставили за мету максимально об’єднати простір орендної галереї та зону розташування концептуальних відділів мережі Епіцентр. Це дозволить нам досягти максимальної синергії в їх взаємодії, забезпечивши додатковий трафік та продажі як для концептів Епіцентру, так і для сторонніх орендарів. В торговій галереї ми плануємо представити не тільки товари, яких немає в Епіцентрі, але й поглибити вже наявну пропозицію. Також залучимо до проєкту операторів кафе та ресторанів, доповнивши власний фуд-корт», - зазначила керівник департаменту розвитку ТРЦ компанії «Епіцентр К» Катерина Весна.

За її словами, компанія вже почала процес підписання попередніх договорів з орендарями нового ТРЦ і відзначає велику зацікавленість гравців українського роздрібного ринку. Окрім сучасного інноваційного концепту ТРЦ, потенційних орендарів приваблює можливість співпраці з Епіцентром та локація майбутнього об’єкту. Вигідне розташування на трасі Київ-Одеса зі значним автомобільним потоком та розвиненою приміською агломерацією вздовж цієї транспортної артерії забезпечуватиме стабільно високий трафік відвідувачів. В радіусі 2 км від торгово-розважального центру проживає понад 55 тис. осіб, а загальна зона охоплення ТРЦ складає понад 360 тис. осіб.

Довідка. Група компаній «Епіцентр» — це омніканальна екосистема, яка об’єднує торговельні мережі «Епіцентр» та «Нова лінія», інтернет-магазин epicentrk.ua, агрохолдинг «Епіцентр-Агро», заводи з виробництва керамічної плитки Epicenter Ceramic Corporation, деревообробне підприємство ЦБМ «Осмолода» та логістичні потужності. Мережа торговельних центрів Епіцентр - один з лідерів українського ринку ритейлу та безсумнівний №1 в сегменті товарів для дому та будівництва. Станом на жовтень 2023 року мережа ритейлера об’єднувала 72 діючих торговельних центри в усіх регіонах країни.

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