Мережа торговельних центрів “Епіцентр” спільно з громадською організацією “Епіцентр дітям” відновили школу фонду “Реал Мадрид” в Ірпінському ліцеї №3, який був зруйнований внаслідок бойових дій.

До повномасштабного вторгнення в ліцеї навчалися близько 1500 дітей, діяло понад 20 спортивних секцій та класи соціально-спортивної школи фонду “Реал Мадрид”, яку розвиває громадська організація “Епіцентр дітям”. Під час наступу окупаційних військ будівля та спортивні майданчики зазнали найбільших руйнувань серед навчальних закладів Ірпеня. На території ліцею нарахували 40 прильотів, 10 з яких влучили безпосередньо в навчальний заклад.

На щастя, до проєкту його відновлення вдалося залучити як міжнародні фонди та благодійні організації, так і великий український бізнес. Зокрема, мережа торговельних центрів “Епіцентр” взяла на себе повне відновлення та переоснащення спортивної складової. Урочисте відкриття ліцею після відбудови відвідали представники Unicef, міністр освіти і науки України Оксен Лісовий, голова Київської ОВА Руслан Кравченко та міський голова Ірпеня Олександр Маркушин, а також співзасновниця компанії “Епіцентр К” Галина Герега.

“Чотири роки тому, громадська організація “Епіцентр-Дітям” розпочала тут унікальний для України проєкт, запустивши соціально-спортивную школу фонду “Реал Мадрид”. Нашою метою було подарувати надію діткам, які цього найбільше потребують. І сьогодні, відкриваючи школу знову, після того, як вона була зруйнована та відбудована, я ще більше відчуваю важливість нашої місії. Бо сьогодні ми даруємо надію не лише тим, хто тут навчається, ми демонструємо всій Україні, що наш дух та прагнення до перемог не зупинити. Нехай цей ліцей та соціально-спортивна школа фонду “Реал Мадрид” стануть місцем, де народжуються чемпіони та лідери нашого завтрашнього дня”, - зазначила в ході відкриття Галина Герега.

За фінансової допомоги “Епіцентру” менше ніж за два місяці ліцей був обладнаний новими спортивними майданчиками та тренажерами. Було встановлено два міні-футбольних та одне велике футбольне поле, баскетбольний майданчик та бігову доріжку. Поруч з’явилися столи для гри в популярний нині текбол, зона силового фітнесу із сучасними тренажерами для загальної фізичної підготовки, а також обладнано майданчик для різних видів єдиноборств (тхеквондо, дзюдо, бокс, карате, хортинг, фріфайт та айкідо).

“З перших днів війни ми надавали нашим учням в Ірпені психологічну, а згодом і матеріальну підтримку. Діти пережили окупацію та інші жахіття війни, тож для нас дуже важливо бачити зараз їхні усмішки. Відбудова ліцею символізує як відновлення освітньої галузі, так і самого міста Ірпінь, історія окупації та героїчної боротьби якого розлетілась по всьому світу. Тож ми дуже раді долучитись до цього проєкту та плануємо й надалі розвивати мережу шкіл фонду “Реал Мадрид” в Україні”, - говорить віцепрезидент ГО “Епіцентр дітям” Тарас Герега.

Вартість капітального ремонту спортивного комплексу склала понад 5 млн грн. А повноцінне відновлення ліцею стало можливим завдяки широкій залученості міжнародних фондів та бізнесу. Зокрема, фондам UNICEF, ChildFund Deutschland, terre des homes - Germany, ізраїльській ІТ компанія AppsFlyer та українським організаціям «Жовто-блакитні Крила», «Дитячі Центрі України», “Генерація ЮА” та “Освіторія”.

Довідка. Соціально-спортивна школа фонду “Реал Мадрид” розпочала свою діяльність в Ірпені у 2019-му. Окрім Київщини та самої столиці, школи фонду працюють у Тернополі та на Хмельниччині. У них навчаються діти з соціально незахищених категорій населення: діти-напівсироти, діти з малозабезпечених сімей, з груп ризику, внутрішньопереміщених сімей тощо.