Уряд вніс до ВР законопроєкт про держбюджет на наступний рік

На сайті парламенту текст законопроєкту поки що відсутній.

Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про державний бюджет на 2024 рік.

Про це повідомив у Facebook голова українського парламенту Руслан Стефанчук.

"До Верховної Ради України Кабінет міністрів України вніс проєкт закону про державний бюджет на 2024 рік. Парламент України розгляне проєкт закону про державний бюджет України на наступний рік у першому читанні найближчим часом", – йдеться у повідомленні.

Стефанчук закликав народних депутатів усіх фракцій і груп "конструктивно підійти до розгляду найважливішого фінансового документа.

"Усі ми маємо усвідомлювати, що цей бюджет – це бюджет воєнного часу. І, відповідно, головний пріоритет – це забезпечення Сил безпеки і оборони України, а також нашої Перемоги!" – додав спікер.

Нагадаємо, сьогодні уряд схвалив проєкт бюджету на 2024 рік з власними доходами загального фонду бюджету у 1 трлн 560 млрд гривень та видатками загального фонду у 3 трлн 108 млрд гривень. За словами голови уряду Дениса Шмигаля, ключовий акцент цього проєкту – оборона й безпека України.