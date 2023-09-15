​Командири 3-ї ОШБр показали свій "робочий лук" та розповіли, скільки це коштує
​Командири 3-ї ОШБр показали свій "робочий лук" та розповіли, скільки це коштує
Севастополь. Чудова операція українських ВПС
Севастополь. Чудова операція українських ВПС
Засекречені документи: що приховує голова партії “Слуга народу” Шуляк і до чого тут НАЗК?
Засекречені документи: що приховує голова партії “Слуга народу” Шуляк і до чого тут НАЗК?
Порошенко прокоментував удар по заводу в Севастополі, який до окупації належав йому: "Вкрадене не приносить успіху"
Порошенко прокоментував удар по заводу в Севастополі, який до окупації належав йому: "Вкрадене не приносить успіху"
У Шуфрича під час обшуків знайшли "колорадські" стрічки та російські медалі, – джерела
У Шуфрича під час обшуків знайшли "колорадські" стрічки та російські медалі, – джерела
Скороварка в Криму та навколо нього закипає
Скороварка в Криму та навколо нього закипає
Унаслідок вибухів біля Євпаторії знищено комплекс ППО "Тріумф". Атака є спецоперацію СБУ і ВМС, – джерела
Унаслідок вибухів біля Євпаторії знищено комплекс ППО "Тріумф". Атака є спецоперацію СБУ і ВМС, – джерела
BBC: відкриття вогню російським пілотом по літаку ВПС Британії було умисним, а не технічною несправністю
BBC: відкриття вогню російським пілотом по літаку ВПС Британії було умисним, а не технічною несправністю
Смерть газової імперії Фірташа. Хто наступний?
Смерть газової імперії Фірташа. Хто наступний?
ГоловнаЕкономікаДержава

Уряд вніс до ВР законопроєкт про держбюджет на наступний рік

На сайті парламенту текст законопроєкту поки що відсутній.

Уряд вніс до ВР законопроєкт про держбюджет на наступний рік
Фото: ngp-ua.info

Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про державний бюджет на 2024 рік.

Про це повідомив у Facebook голова українського парламенту Руслан Стефанчук.

"До Верховної Ради України Кабінет міністрів України вніс проєкт закону про державний бюджет на 2024 рік. Парламент України розгляне проєкт закону про державний бюджет України на наступний рік у першому читанні найближчим часом", – йдеться у повідомленні.

Стефанчук закликав народних депутатів усіх фракцій і груп "конструктивно підійти до розгляду найважливішого фінансового документа.

"Усі ми маємо усвідомлювати, що цей бюджет – це бюджет воєнного часу. І, відповідно, головний пріоритет – це забезпечення Сил безпеки і оборони України, а також нашої Перемоги!" – додав спікер.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал
 

Нагадаємо, сьогодні уряд схвалив проєкт бюджету на 2024 рік з власними доходами загального фонду бюджету у 1 трлн 560 млрд гривень та видатками загального фонду у 3 трлн 108 млрд гривень. За словами голови уряду Дениса Шмигаля, ключовий акцент цього проєкту – оборона й безпека України.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies