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Видатки на культуру плануємо збільшити на 2.3 млрд., — Шмигаль

У проект бюджету заклали 10.7 млрд. грн. на видатки у сфері культури та медіапростору.

Фото: пресслужба кабміну

У проекті Закону про Державний бюджет України на 2024 рік, на видатки у сфері культури та медіапростору закладено 10.7 млрд. грн. Про це під час пресконференції повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. 

Він також зауважив, що, за проектом, видатки на культуру мають перевищити минулорічні на 2.3 млрд. грн. 

За словами прем’єра, важливим завданням є збереження фінансування документального кіно. У той же час, 511 млн. грн. бюджетних коштів запланували витратити на серіали патріотичного спрямування.

З повідомлення на сайті КМУ також відомо, що проект вперше враховує у бюджеті запровадження сертифікатів на книжки для дітей (на суму 376 млн. грн.).

На запитання кореспондента LB.ua щодо призначення міністра культури, Шмигаль відповів: «ми працюємо над цим».

Фото: пресслужба кабміну

Фото: пресслужба кабміну

Нагадаємо, раніше в.о. міністра культури Ростислав Карандєєв повідомляв, що у бюджет на 2024 рік на культуру запланують понад вісім мільярдів гривень; відповідно, бюджет буде менший орієнтовно на 160 млн у порівнянні з минулим роком.

27 липня Верховна Рада відправила у відставку міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка. Тимчасовим виконувачем обов’язків міністра культури призначили першого заступника міністрі Ростислава Карандєєва.

7 вересня, під час відкриття третього Конгресу Культури у Львові його організатори та куратори оголосили звернення до Прем’єр-міністра та депутатів Верховної ради України про необхідність підтримати кандидатуру Юлії Федів на посаду міністерки культури України.

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