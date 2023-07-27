Міністра культури Ткаченка відправили у відставку

Він був на цій посаді більше трьох років.

Верховна Рада відправила у відставку міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка.

Рішення підтримав 321 депутат, повідомили народні депутати Олексій Гоначренко та Ярослав Железняк у своїх соцмережах. Для порівняння, за призначення Ткаченка міністром в 2020 голосували 263 парламентарі.

Фото: Олександр Гончаренко

Фото: Ярослав Железняк

Вчора профільний комітет відмовився рекомендувати звільнення Ткаченка з посади міністра та порадив депутата визначитися щодо цього шляхом голосування.

Олександр Ткаченко – колишній генеральний продюсер "1+1 медіа" та колишній народний депутат від "Слуги народу". Посаду міністра отримав в червні 2020. Під час свого виступу до призначення він заявив, що головним пріоритетом міністерства буде відновлення і збільшення фінансування культурної галузі.

Міністерська каденція Ткаченка ознаменувалася декілька гучними скандалами, зокрема з реорганізацією Довженко-Центру, що в результаті була визнана незаконною, а також протистоянням між Мінкультури та київської владою щодо визнання будівель памʼятками. Ткаченко та мер міста Кличко тоді обмінювалися взаємними звинуваченнями у незбереженні архітектури Києва. Стосовно реорганізації Ткаченко стверджував, що не знав про неї, кажучи, що Держкіно – не в його підпорядкуванні.

Остаточне питання звільнення Ткаченка постало 20 липня, коли президент Зеленський попросив Дениса Шмигаля розглянути заміну міністра культури та інформаційної політики на тлі скандалу про фінансування на 33 млн гривень державним коштом драмеді Юрія Горбунова. Також Зеленський запропонував Шмигалю знаходити позабюджетні кошти на проєкти, які зараз справді потрібні.

Розглянути питання відставки міністра Ткаченка декілька разів просили в петиціях. Шмигаль тоді сказав, що встановити факти та обставити для звільнення міністра культури неможливо.

Питання звільнення Олександра Ткаченка – колишнього генерального директора каналів "1+1 медіа" – піднімалося і в попередні роки. В 2021 ЗМІ писали, що Ткаченко подасть заяву про відставку з посади міністра культури та інформаційної політики. Цей крок пов’язаний з ухваленим урядовим рішенням відокремити Держкіно від Міністерства культури та інформаційної політики України. 11 листопада Ткаченко заявив, що написав заяву на звільнення.

Профільний комітет Верховної Ради тоді відставку не підтримав, а керівник фракції "Слуга народу" Арахамія сказав, що "неправильно, коли фракція призначає міністра, а потім з новин дізнається, що він куда-то там псіханув і шо-то там написав. Я не думаю, що при такому підході є шанси бути звільненими. Просто не будемо голосувати, і все, буде заручник оцього процесу".