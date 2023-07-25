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Поштова марка “Русскій воєнний корабль, іді …!” здобула “філателістичний Оскар”

Автором ескізу марки є Борис Грох.

Поштова марка “Русскій воєнний корабль, іді …!” здобула “філателістичний Оскар”
Фото: Укрпошта

Презентована 12 квітня 2022 року марка “Русскій воєнний корабль, іді…!” отримала найвищу нагороду міжнародної філателістичної мистецької премії “Азіаго”. Італійські організатори називають її  “філателістичний Оскар”.

Про це повідомила пресслужба Укрпошти.

“Таку високу відзнаку Укрпошта отримала за унікальну і безпрецедентну реакцію на російську агресію та особливу ідею втілення”, - йдеться у повідомленні. 

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На марці, замість традиційного звернення до зброї, сцен боротьби, використання символіки та образів, пов’язаних з війною, зображено зрозумілий кожному жест. Ним український військовий реагує на ворожу пропозицію здатися. 

Автором ескізу марки є Борис Грох.

Нагадаємо, фраза "Рускій корабель, іди нах#й" стала відомою на весь світ після героїчної оборони 13 прикордонниками острова Зміїний від російських окупантів. Саме нею вони відповіли на пропозицію росіян здатися в полон. 

Раніше повідомлялось, що Укрпошта готує випуск поштової марки, яка буде присвячена бойовим літакам F-16.

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