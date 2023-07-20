Вийшов офіційний трейлер фільму "День Незалежності". Це - документальний портрет України та українців від Володимира Тихого, режисера ігрових стрічок "Наші котики" і "Брама", а також одного з творців передачі "СВ-шоу" з Вєркою Сєрдючкою.

Фільм вийде в кінотеатрах 24 серпня, на День Незалежності України.

На 24 серпня 2022 року припала не лише 31-ша річниця відновлення української державності, а й пів року з початку повномасштабного вторгнення Росії. Ця стрічка зображує один День Незалежності очима працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій, відповідальних за ввімкнення сигналу тривоги в столиці, "пляжних" патрульних з Одеси, операторки протитанкового комплексу, мінометної батареї, штурмовика ЗСУ, 14-річної прибиральниці пабу в Харкові, художниці з Києва та народного депутата, який стояв у витоків проголошення незалежності України. Всі ці люди створюють захопливу мозаїку одного дня життя України.

Знімали картину одночасно в різних куточках країни. Всього у фільмуванні брали участь 11 кінооператорів. Також у стрічці використані кадри 1991 року (з першим внесенням до сесійної зали Верховної Ради українського прапора), які зняв один із героїв - Ярослав Кендзьор.

"День Незалежності" - вже друга робота Володимира Тихого за час повномасштабного вторгнення і своєрідне продовження стрічки "День українського добровольця", яка здобула нагороди Варшавського міжнародного кінофестивалю, Sheffield Doc/Fest, і стала першою української картиною, придбаною BBC.

Світова прем'єра "Дня Незалежності" відбулася в національному конкурсі фестивалю Docudays UA. Також картина представлена в національному конкурсі Одеського міжнародного кінофестивалю, який триватиме 19-26 серпня.

Фільм створило кінооб’єднання "Вавилон’13", відоме висвітленням Революції Гідності й російсько-української війни. Спільнота документалістів знана за такими роботами як "Зима, що нас змінила", "Фортеця Маріуполь", "Залізні метелики". До виробництва також залучені Cineo Studio та Black Photon (Польща). Фільм знято за підтримки Польського кіноінституту. Продюсери: Ігор Савиченко, Володимир Тихий, Андрій Котляр, Каміль Пшеленцький.

Фільм виходить у кінотеатрах за підтримки Міжнародного фонду "Відродження".

Український дистриб’ютор - кінокомпанія "Артхаус Трафік".

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