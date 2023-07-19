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Роман Любий: «Якби Європа відмовилася від російського газу відразу після МН-17, війни могло б не бути»

Український док Романа Любого «Залізні метелики» виходить в український прокат 20 липня. Фільм розповідає про збиття російськими військовими цивільного літака МН-17, про пропагандистську риторику навколо цієї події та реакцію міжнародної спільноти. Лінія розслідування трагедії тримає вкупі клаптиковий стиль стрічки, який майстерно поєднує архівні кадри, документальне спостереження, сучасну хореографію та анімацію.

Таку форму оцінили у світі. Фільм отримав світову прем’єру в січні 2023 року на головному американському фестивалі незалежного кіно «Санденс», а в Європі його вперше показали на одній з найбільших світових кіноподій — Берлінале. Після пів року фестивального життя стрічка нарешті виходить в український прокат, а ми з цієї нагоди зустрілися з режисером Романом Любим («Зошит війни»), щоб поговорити про дослідження російської пропаганди, здатність документалістики впливати на авдиторію та горор-анімацію, яка стане наступним проєктом автора.

У релізах стрічки постійно наголошується, що «Залізні метелики» — це фільм не про падіння літака МН-17, а про події навколо нього. Зокрема, про пропагандистський дискурс росіян. Чому ти зробив такий акцент?

Він сам собою постав як одна з основних тем фільму. Ми почали працювати, почали накопичувати матеріал, і я помітив, що можна зробити перегукування між російськими вкидами і публікаціями Об'єднаної слідчої групи (Joint investigation team, JIT, створена з представників Австралії, Бельгії, Малайзії, Нідерландів та України і була офіційним розслідувачем обставин падіння літака МН-17. — Авт.). Це класно працює як діалог. Ми з Мілою (Міла Жлуктенко, монтажерка фільму та режисерка-документалістка. — Авт.) зібрали це докупи, і це було перше, що ми змонтували в контексті проєкту «Залізні метелики». Одразу вийшов епізод на 10 хвилин з ліжечком-буком (йдеться про реальне ліжко у вигляді зенітного комплексу «Бук», яке продавали в російському інтернет-магазині, та сюжет про нього. — Авт.) і всіма основними елементами. Ми – українці – багато знаємо про російську пропаганду і маємо що розказати світові.

Коли ти показував фільм на міжнародних фестивалях, чи були там люди, налаштовані проросійськи, або просто споживачі російської пропаганди? Чи ставала твоя стрічка для них відкриттям?

Я не натикався на людей, які казали мені особисто, що це все держдепівська пропаганда і неправда. Єдине, був чувачок на «Санденсі», на найпершому показі, який сказав: «Так, хлопці, в мене дівчина-росіянка. Я дивлюся і хочу запитати: а ви реально впевнені, що вони всі, москалі, вірять у цей bullshit?» Роман: «Ну так, вірять, ще й як. Вірять, що вбивають нацистів — мене, мою доньку та інших різних нацистів убивають». – «Усе, зрозумів». Кумедно було.

Ладно, там один якийсь випуск, ти дивишся, думаєш, х...й з ним. А коли це докупи зібрано, то абсурдність і хворобливість їхніх методів оповідання стає очевидною. 

Роман Любий
Фото: nasze-slowo.pl
Роман Любий

А ти на монтажі помітив спільні прийоми, якими діють російські пропагандисти?

Я не скажу, що я помітив патерн саме в пропаганді. Але треба усвідомлювати, що коли ми думаємо про пропаганду, ми думаємо, що це щось більш-менш продумане. Версія має бути на чомусь побудована, вона має бути якось пов'язана з попередньою версією. І зрештою, блін, дійсно, російська пропаганда базована на ще радянських дослідженнях, як впливати на маси. Та зараз вона, як на мене, як потоп. Вони [росіяни] ніяк не паряться тим, що була ще якась офіційна версія, вони просто забувають про неї, і версії співіснують. Версію озвучує хтось на токшоу, наприклад, потім її починають цитувати, потім цитують цитату – і вже губиться першоджерело, але версія існує.

Саме у випадку з МН-17 була брєдова офіційна публікація від Міністерства оборони про лінійну перспективу. Тобто це було на найвищому рівні.

Я бачу спільний знаменник якраз у закиданні версіями. Це засмічує інфопростір, ускладнює пошук правди, і якщо ти не читаєш, умовно, «Guardian» чи ще якісь надійні медіа, то ти опинишся в морі версій. Можеш вважати, що «не все так однозначно», адже оцінки подій суперечать одна одній. 

Це головне. Реальність опиняється під сумнівом. Є в нас такий приятель Йозеф, який займається розмінуванням України: різними ініціативами, які з цим пов’язані. Він якось мені сказав: «Треба всім усвідомити, що російська пропаганда небезпечна, бо вона ставить реальність під сумнів». Тоді мені це здалося фразою з наукової фантастики, з «Матриці» якоїсь чи що, але звучить мощно. 

Кадр з фільму «Залізні метелики»
Фото: Артхаус Траффік
Кадр з фільму «Залізні метелики»

Окрім пропагандистського дискурсу, ти ще чимало уваги приділяєш реакції міжнародної спільноти. Наразі загальна емоція українців та українок на реагування світових лідерів — це розчарування. І ти розповідав раніше, що був дуже розчарований відсутністю реакції на збиття МН-17. Ти шукав саме це для фільму?

Однозначно, що моя картина світу була дещо зруйнована відсутністю реакції. Якийсь пакет санкцій проти Росії. Навіть звучить несерйозно.

Що я шукав? Я шукав щось, від чого ми і засинати не будемо, але що покаже цей нестерпний, повільний плин часу: конференція, вона починається з фотосесії, і всі прокурори спочатку посиділи хвилинку мовчки, потім виходить спікер, і далі все теж дуже повільно.

Я думаю, якби вся Європа відмовилася від російського газу відразу після МН-17, війни могло б не бути.

А які ще сенси транслює твоє кіно, та чи вбачаєш ти в ньому здатність доносити глядачам і глядачкам у світі певний погляд?

У принципі, задум був у тому, щоб розказати за кордоном український погляд на збиття МН-17. Водночас поділитися нашим баченням світу. Мені здається, що те, як це зроблено, саме форма, теж відображає для закордонного глядача наш склад свідомості.

Кадр з фільму «Залізні метелики»
Фото: Артхаус Траффік
Кадр з фільму «Залізні метелики»

Зокрема, хореографія і фізичний театр — досить ніжні інструменти. Мені здається, що це теж важливо, це частина концепції. Навіть якщо розказувати про трагедію, яка трапилась у нас вдома, на нашій землі, то треба розказати, хто ми такі.

Це між рядків. Це видно в тому, як саме ця розповідь ведеться. Що це не ще один сухий, наративний док, а це історія, пропущена через душу. Якщо говорити патетичними словами. Але мені здається, що в них є правда.

Очевидно, що це видається тобі етичним, але мені цікаво, як ти дав собі дозвіл використати хореографію в розповіді про трагедію.

Саме дозвіл на те, щоб це використовувати… По-перше, в театрі це взагалі не новина. Там використовують фізичний театр, хореографію в якихось досить темних темах. Можливо, в кіно це щось більш свіже.

У нас був показ у Гаазі, і там був голова організації сімей загиблих. Він сказав: «Я вдруге дивлюся і до кінця не розумію, до чого поезія в історії. Людей просто розірвало на шматки, до чого тут поезія? Але я розумію, що цей фільм явно не для всіх родичів і водночас є ще решта світу. Так що я до цього ставлюся нормально».

Ось навіщо фізичний театр і хореографія — ми ж досі розмовляємо про травматичні речі, але обходимо захисні механізми. Досить просто злякати людину історією і навалити жестяку. У “Метеликах”, навпаки, є намагання якомога м'якше поговорити про цю історію. Можливо, це щось на противагу «20 дням у Маріуполі», де все максимально чесно. У нас — евфемізм. Мені здається, що він виправданий.

Розкажи про монтаж. Він у тебе цікаво вибудований: ось ти детально та лінійно розповідаєш історію, а ось дозволяєш собі робити відхід від канви і, заради емоції, перескакуєш.

Я знаходив якийсь матеріал, намагався вдивитися в нього, послухати уважно, придивитися, що саме мене цікавить у ньому, які в ньому є потенціали, яка магія. По суті, вся структура фільму — це альманах окремих творів. Вони і виглядають як окремі твори, в окремих техніках.

Кадр із фільму «Залізні метелики»
Фото: Артхаус Траффік
Кадр із фільму «Залізні метелики»

Єдину зрозумілу історію склала переважно Міла. Мій варіант був набагато хаотичніший, більш асоціативний. Я просто йшов за думкою кудись. А Міла зробила історію зрозумілою. У ній з'явилася така, типу, розслідувальна складова, де ставляться якісь запитання. У мене відразу все зрозуміло було.

Ти ж знав ще багато років тому, що в тебе буде хореографія та анімація. Це були «хотєлки» чи виправдано?

На початку Q&A, як правило, запитують, як я прийшов до хореографії. Я кажу, що цей проєкт почався після мого досвіду у двох коротких метрах, зроблених тільки з матеріалів кримінальних проваджень. Там тільки докази і більше нічого. Тобто жодного простору для художніх висловів. Це відразу довіру якось викликає: «А, окей, це не хворий чувак і знає, як розповісти [історію] чисто на доказах».

Ми розробляли сценарій і шукали якусь ігрову форму. Це було спочатку як POV-прогулянка (point of view, точка зору. — Авт.) замерзлим у часі місцем падіння літака: 12 квадратних кілометрів, якими камера подорожує і знаходить певні об’єкти, що відкривають нам частини документальної історії.

У якийсь момент з’явився персонаж. Першою персонажкою була жіночка, яка нарізає моркву і чує, як падає літак. І так потрошку-потрошку почали з'являтися інші персонажі. Потім я їм придумав якісь етюди. На диво, вся команда це сприйняла як нормальну ідею.

Зараз є проблема з режисерами монтажу в українському документальному кіно. Ти бачиш себе як режисера монтажу чи все-таки більше націлений на режисуру?

Я монтую колезі і подрузі величезний проєкт. Режисерка Юлія Гонтарук, фільм «Залізна сотня» — принаймні зараз він так називається. Усе вказує на те, що треба допомогти, між нами є певна довіра. Я корисний там, щоб це закінчити і донести до глядача якомога швидше. А так мені взагалі нецікаво монтувати чиєсь.

Ти знімав у Миколаєві частину проєкту, який поєднував війну і стихії. Що з цього вийшло?

Якось нікуди не прийшло. Це нормально, у мене немає болю стосовно незакритих гештальтів і незакінчених проєктів. 

А ти хочеш фіксувати те, що зараз відбувається? Знаю, в багатьох був поштовх до цього на початку вторгнення.

Я не думаю, що є брак інформації чи якісь проблеми з тим, щоб фіксувати цю реальність. Дивись, наприклад, Каховську ГЕС підірвали. Скільки там людей було? У першу добу — усі камери України, мені здається. Ми в цей час якраз їхали до хлопців у Костянтинівку. І от мені цікаво було: а що зараз на Донбасі, де жодного оператора нема? Цікавіше там, де нікого немає, мені здається.

Роман Любий
Фото: meetdocsfestival
Роман Любий

Цікавіше і, як думаєш, потрібніше? Варто заповнювати ці лакуни, особливо в ігровій формі, як-от твоя анімація, за яку ти зараз узявся?

Що точно я знаю: «Залізна сотня», наприклад, комунікує надзвичайно важливі речі для поствоєнного суспільства. Там лакуна катастрофічна, на яку ще ніхто не дивився. У нас будуть мільйони військовослужбовців, десятки тисяч глибоко травмованих людей з різних причин, і ніхто ще не знає, що з цим робити, як це буде виглядати.

А це фільм, який буде давати певні ключики до того, як із цього посттравматичного стану не те щоб вибратися — напевно, з нього не вибратися, — а жити з ним. Він просто скаже, донесе людям з посттравматичним синдромом, що вони почуті, їх хтось розуміє, що вони не одинокі. Це, мені здається, лакуна. Туди точно треба світити цим ліхтарем.

Дітям ще теж якось із постравматичним синдромом жити — з глобальним, з колективним посттравматом. Мені здається, що горор і мультики — це цікавий інструмент, щоб якось розв'язувати ці вузлики і нести українську культуру. Якісь забуті істоти, демонології і так далі.

Ти називаєш одну з причин створення твоєї анімації — допомогти дітям жити в цій реальності. А ти працюєш із психологами? Дізнаєшся, як ця історія може впливати на дітей і чи вона, навпаки, не зробить гірше?

Там не буде нічого такого горор-горор. Я знаю, що робити, тому що я досить чутливий до горорів і мені неважко моделювати цього глядача. У мене є донька і племінник моєї дружини як фокус-група. Я на них все випробовую і не думаю, що цим можна комусь гірше зробити.

Замість психолога, скажімо так, я ходжу у школу для батьків. Перша лекція була про біологію мозку дитини і формування мотивації. Це про те, чому на біологічному рівні люди різні: чому хтось може потрапити в досить депресивний стан від розлитої кави, а інший може розбити машину – і це ніяк не вплине на його настрій. Оце мені більше цікаво, якась наукова база для всієї цієї анімаційної історії.

Те, що може прорости здоровішим українським суспільством майбутнього — мені здається, це більша довіра батьків до дітей. Факт, що в дітей є свої органічні поштовхи до вивчення, дослідження дійсності, що не треба нічого запихати. Бо як так, що людство має те, що має, якби це тільки дорослі впихали все в дітей. Я теж ще не знаю, як це там опиниться, у мультику.

А що по грошах на проєкт? Є варіанти, де їх шукати?

Зараз ми взяли грант від кінофонду "Гетерборг", і Європейський фонд солідарності з українським кіно (European Solidarity Fund For Ukrainian Films) підтримав. Ми маємо здати тизер, але я сподіваюся, що нам цього вистачить на серію чи частину.

Ти не думаєш, наприклад, перетворити це в серіальну форму?

Усе зараз до цього насправді йде. Ми намагалися придумати одну-єдину історію, яка пов'яже всі оповідання між собою, але щось ніяк не виходить. І зараз ми знову такі: «Ну ладно, хай буде альманах, а на стримінгах це може бути серіал». І все зовсім інакше почало рухатися, в іншому темпі. Якось усе простіше. Тому що ми стільки накопали офігенних персонажів, якихось мотивів, але в одну історію воно ніхера не ліпиться. Набагато простіше зробити 8 коротких.

А це що ж, українські народні казки?

Є такі перекази, записані дослідниками — просто за межами абстракції. Наприклад, є Хоха-яроха: створіння, яке, по суті, виконувало функцію зубної феї. Тобто коли в тебе випадає молочний зуб, ти кидаєш його або в мишачу нірку, або між дошками підлоги. І його забирає Хоха-яроха. Це наче щур з риб’ячою лускою. І знаєш, що ти за це отримаєш?

Ну?

Кутній зуб. Він виростає. Такий нормальний обмін. І ще у Хохи-Ярохи є брат — П'ятниця, Субота і Неділя. Як тобі таке?

Є казки, як найбільш насичені серії «Сімпсонів». Ти просто не можеш повірити, з чого це все починалося. Настільки там перебіг подій божевільний. І мені подобається, що так було на всій території України, а не лише чугайстри карпатські.

Ця географія для тебе важлива?

Я буду радий, якщо там буде конкретна географія. Тобто що ця історія конкретно в Житомирі відбувається, чому ні. Василь Королів-Старий 100 років тому написав збірку, яка називається «Нечиста сила». Там нечиста сила скрізь добра і хороша, а люди тупі, краще їм не довіряти. Мені хочеться це заміксувати між собою. Що є хороші люди, а є погані. Є нечиста сила хороша, а є погана.

Чотири частини ми беремо з Короліва-Старого. Декілька казок з тих, що я поназбирав в експедиціях 1950–1980-х років. Це казки, які дослідникам розказували бабусі та дідусі 1910-х років народження. І декілька історій придумані нами. Це буде перший сезон або альманах.

Кадр з фільму «Залізні метелики»
Фото: Артхаус Траффік
Кадр з фільму «Залізні метелики»

Алекс МалишенкоАлекс Малишенко, кіножурналіст
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