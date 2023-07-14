Голлівудські актори приєднались до страйку сценаристів

Актори Голлівуду приєднуються до страйку сценаристів. Як повідомляє The New York Times, таке рішення 13 липня прийняла профспілка SAG-AFTRA, яка представляє інтереси 160 тис. ТБ- та кіноакторів у США.

Рішення про страйк профспілка прийняла вперше за 43 роки, після невдалих переговорів зі студіями щодо використання стимінгових платформ та штучного інтелекту. Обидві профспілки (акторів та сценаристів) страйкують разом вперше за 63 роки. 14 липня актори приєднаються до пікетів сценаристів у Нью-Йорку, Лос-Анджелесі та десятках інших американських міст, де проходять зйомки сценарних ТБ-шоу та фільмів. Це може спричинити остаточну зупинку американського кіно- та телевізійного бізнесу, вартість якого складає 134 мільярди доларів.

Нагадаємо, 2 травня почався страйк сценаристів Голлівуду; серед принципових вимог - підвищення мінімальної заробітної плати, яка впала через стримінговий формат телешоу, та обмеження роботи зі штучним інтелектом, який використовує творчі надбання сценаристів.