У Києві пройде новий книжковий фестиваль Kyivbookfestival

Частина учасників — видавництва, що відмовились від участі в цьогорічному Книжковому Арсеналі.

З 8 по 10 вересня у Києві вперше відбудеться книжковий фестиваль Kyivbookfestival. Про це повідомили на Фейсбук його організатори.

«Це буде перша за всю історію книговидавничої галузі незалежної України подія, в якій будуть максимально враховані інтереси видавців — тих атлантів, що 30 років стоїчно тримають на своїх плечах книжкову екосистему України», — йдеться у повідомленні.

13 видавництв вже підтвердили участь у фестивалі, а саме:

А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА;

АБУК;

ArtHuss;

Білка

Віват;

Видавництво Старого Лева;

Зелений Пес;

Колесо Життя;

Наш Формат;

Ранок;

Саміт-Книга;

Фабула;

Фоліо.

“Впевнені, що до нас доєднається ще кілька десятків колег по цеху, а також дистриб’ютори, поліграфісти, представники бібліотечної галузі, державних інституцій, дотичних до книжкової сфери,” — кажуть організатори. Вони також обіцяють відновити «загублену за роки пандемії та повномасштабного вторгнення традицію живого спілкування з колективами видавництв та українськими авторами».

Один з організаторів фестивалю — Владислав Кириченко, засновник видавництва «Наш Формат».

Нагадаємо, цьогоріч Книжковий Арсенал відбувся в урізаному форматі; операторами продажу книжок на фестивалі були не окремі видавництва, а локальні київські книгарні ("Сенс", "Книжковий Лев", "Закапелок"). Через це кілька видавництв відмовились від участі в ньому: відповідні заяви на Фейсбук зробили «Komubook» та «Фоліо». Пізніше до них доєднались «Наш Формат», Art Huss, «Урбіно», «Видавництво Жупанського».