ХI Книжковий Арсенал представить 1300 новинок 77 українських видавців

ХI Міжнародний фестиваль «Книжковий Арсенал» представить 1300 книжок, що вийшли протягом останнього року, від 77 українських видавництв. Про це повідомляє Читомо.

Фестиваль представить новинки в 11 категоріях. Найбільша кількість книжок представлена у категоріях "Українська художня література", "Нон-фікшн", "Зарубіжна художня література", "Дитячі ігрові книжки".За рік зменшилася кількість видань у категорії "Дитяча проза та поезія" та "Підліткова література", проте збільшилася кількість видань у розділі "Книжки про війну". Майже незмінними залишилися категорії з виданнями "Мистецькі видання", "Графічна проза" та "Поезія".

Найбільше книжок до фестивалю надали видавництва “Vivat”, "Видавництво Старого Лева", "Ранок" та "Клуб сімейного дозвілля".

Нагадаємо, 11-й Міжнародний фестиваль Книжковий Арсенал триватиме з 22 червня по 25 червня. Цьогоріч операторами продажу книжок на фестивалі будуть не окремі видавництва, а локальні київські книгарні ("Сенс", "Книжковий Лев", "Закапелок"). Оператором секції "Арткнига" стане Довженко-Центр в рамках міжінституційного партнерства з Мистецьким арсеналом. Такі зміни організатори пояснюють тим, що, в умовах війни, через проблеми із логістикою та вимогами безпеки, фестиваль буде значно меншим за масштабом. Через зміни в організації ярмаркової частини фестивалю, кілька видавництв відмовились від участі в ньому.