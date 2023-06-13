США прийняли таке рішення, щоб протистояти впливу Китаю в ухваленні рішень ЮНЕСКО.

США повернуться до ЮНЕСКО й сплатять 600 млн доларів заборгованих внесків.

Про це повідомляє Голос Америки.

Такі кроки США роблять, щоб протистояти впливу Китаю в ухваленні рішень ЮНЕСКО, зокрема, щодо штучного інтелекту та технологічної освіти у світі.

Зазначається, що повернення США до ЮНЕСКО мають затвердити на голосуванні інші країни-представниці. Наразі жодна держава не висловила протесту проти цього повернення.

Раніше, у березні, заступник держсекретаря США з управління Джон Басс заявив, що відсутність США в ЮНЕСКО зміцнила позиції Китаю і "підриває нашу здатність бути настільки ж ефективними в просуванні нашого бачення вільного світу".

США вийшли з ЮНЕСКО у 2017 році за президентства Дональда Трампа. Причиною назвали тривалі антиізраїльські настрої та проблеми в керівництві організації. Раніше, у 2011 році, США та Ізраїль припинили фінансувати ЮНЕСКО після того, як туди включили Палестину.

ЮНЕСКО також запросила Ізраїль повернутись до організації, хоча представники ізраїльського уряду давно звинувачують ООН в антиізраїльській упередженості. Зокрема, в 2012 році, попри заперечення Ізраїлю, Генасамблея ООН визнала Палестинську адміністрацію державою-спостерігачем, що не є членом організації.

США вже виходили з ЮНЕСКО за адміністрації Рейгана, в 1984 році. Тоді США заявили, що вважають керівництво агентства корумпованим і таким, що використовувалось для просування радянських інтересів. Знову до ЮНЕСКО Вашингтон приєднався у 2003 році.

Нагадаємо, влітку минулого року ЮНЕСКО заявило, що не стане виключати Росію зі свого складу, поки ця держава є учасницею ООН.

Напередодні, 31 травня Україна спрямувала до ООН звернення стосовно позбавлення РФ статусу держави-члена ЮНЕСКО через руйнування Росією української культурної спадщини.