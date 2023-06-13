Британські автори розважальної літератури не продають російським видавцям права на книжки через війну в Україні, — The Guardian

Письменники з Британії відмовляються продавати права на книжки російським видавцям через війну в Україні. Про це повідомляє The Guardian.

Цього року в Росії надзвичайно зріс попит на ескапістську літературу, — йдеться у повідомленні. Британські автори почали отримувати надзвичайно вигідні пропозиції від російських видавництв щодо продажу прав на фентезі, детективи, любовні романи. Незважаючи на це, багато авторів відмовляються від співпраці з росіянами.

«Ми залишаємо на розсуд наших авторів, чи хочуть вони приймати подібні пропозиції, це особисте рішення кожного автора, — каже провідна британська літературна агентка Кейт Неш. — На даний момент у нас досить багато пропозицій з Росії, і один видавець щойно збільшив свою ставку, щоб укласти угоду».

За словами автора історичних романів (ім’я не зазначене), він щойно відхилив пропозицію у декілька тисяч фунтів на щойно опубліковану книгу, хоча сума була вищою, ніж зазвичай. «Я почувався б лицеміром, якби погодився, — сказав він. — Я не можу водночас лаяти телевізор кожного разу, коли з’являються новини про чергове російське злодіяння, і закривати очі на рублі на моєму банківському рахунку».

Літературні агенти, які займаються комерційною художньою літературою, повідомляють, що російські пропозиції збільшилися в середньому на кілька тисяч фунтів і доходять до 5000 фунтів.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України, ряд письменників і правовласників відмовилися видавати та перевидавати свої книжки на території Росії (Стівен Кінг, Ніл Гейман, Лінвуд Барклай, Ребекка Кван, Джо Аберкромбі, Адам Пшехшта, Голлі Блек, Стівен Фрай, Джон Кроулі та ін.). Джоан Роулінг відкликала права на книжки про Гаррі Поттера з двох найбільших електронних бібліотек РФ і дозволила викласти у вільний доступ усі твори цієї серії для українців.