Будинок-музей Поліни Райко — під водою

Будинок-музей художниці Поліни Райко, розташований в м. Олешки, опинився під водою. Про це на Facebook повідомив представник Херсонського обласного благодійного фонду ім. Поліни Райко, художник Семен Храмцов.

“Станом на зраз (7.06.23 18:00) мені відомо, що будиночок з фресками під водою. Берегині евакуювалися і знаходяться в безпеці. Є запит на ліки, їжу, воду,” — йдеться у повідомленні.

Поліна Райко — представниця аутсайдерського мистецтва; почала малювати в 69 років, зобразивши білого голуба на хвіртці. За кілька років вкрила малюнками всі поверхні свого будинку (стіни, ворота, паркан, літню кухню), а також могили родичів на кладовищі. Померла в 75 років, 15 січня 2004-го. Дослідники ставлять її творчість в один ряд з мистецтвом Марії Приймаченко та Катерини Білокур.

Фото: facebook/polinaraikocom Будинок-музей Поліни Райко до затоплення

Для збереження будинку Райко у 2008 р. художник В’ячеслав Машницький створив Херсонський обласний благодійний фонд ім. Поліни Райко. До повномасштабного вторгнення в ньому проходили фестивалі, резиденції, зйомки фільмів. Наразі Олешки окуповані військами РФ. Під час окупації Херсонщини В’ячеслав Машницький зник безвісти.

Нагадаємо, підрив Каховської ГЕС поставив під загрозу сотні археологічних пам’яток.