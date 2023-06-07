ГоловнаКультура

Будинок-музей Поліни Райко — під водою

Його співробітницям вдалося евакуюватись.

Будинок-музей Поліни Райко — під водою
ілюстративне фото
Фото: facebook/xseman

Будинок-музей художниці Поліни Райко, розташований в м. Олешки, опинився під водою. Про це на Facebook повідомив представник Херсонського обласного благодійного фонду ім. Поліни Райко, художник Семен Храмцов.

“Станом на зраз (7.06.23 18:00) мені відомо, що будиночок з фресками під водою. Берегині евакуювалися і знаходяться в безпеці. Є запит на ліки, їжу, воду,” — йдеться у повідомленні.

Поліна Райко — представниця аутсайдерського мистецтва; почала малювати в 69 років, зобразивши білого голуба на хвіртці. За кілька років вкрила малюнками всі поверхні свого будинку (стіни, ворота, паркан, літню кухню), а також могили родичів на кладовищі. Померла в 75 років, 15 січня 2004-го. Дослідники ставлять її творчість в один ряд з мистецтвом Марії Приймаченко та Катерини Білокур. 

Будинок-музей Поліни Райко до затоплення
Фото: facebook/polinaraikocom
Будинок-музей Поліни Райко до затоплення

Для збереження будинку Райко у 2008 р. художник В’ячеслав Машницький створив Херсонський обласний благодійний фонд ім. Поліни Райко. До повномасштабного вторгнення в ньому проходили фестивалі, резиденції, зйомки фільмів. Наразі Олешки окуповані військами РФ. Під час окупації Херсонщини В’ячеслав Машницький зник безвісти.

Нагадаємо, підрив Каховської ГЕС поставив під загрозу сотні археологічних пам’яток.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies