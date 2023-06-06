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Підрив Каховської ГЕС поставив під загрозу сотні археологічних пам’яток

Зокрема, у зону затоплення потрапила Тягинська фортеця.

Підрив Каховської ГЕС поставив під загрозу сотні археологічних пам’яток
Фото: facebook/AssociationArchaeologistsUkraine

Наслідки підриву Каховської ГЕС, який вчинили російські окупаційні війська, загрожують сотням історичних та археологічних пам’яток. Про це повідомила Спілка археологів України.

“Підрив Каховської ГЕС російськими окупаційними військами є черговим актом тероризму, ще одним проявом геноциду, який спровокував масштабну екологічну катастрофу. Дамби — це об'єкти, які захищені законами воєнного часу та Женевською конвенцією. Їх руйнування сприймається як застосування зброї масового ураження та тяжкий військовий злочин. Жахливі наслідки, спричинені цими діями, наразі не піддаються чіткому обрахунку, але зрозуміло, що у зоні ризику опинилися також і сотні пам’яток археології та історії,” — йдеться у повідомленні.

Рештки вежі Тягинської фортеці
Фото: Південна Середньовічна експедиція Інституту археології НАН України
Рештки вежі Тягинської фортеці

Зокрема, у зону затоплення потрапила Тягинська фортеця — залишки оборонних споруд на березі Дніпра в селі Тягинка, що відносяться до XIV-XVI століття. У 1492 році під стінами Тягина запорозькими козаками був захоплений і знищений турецький корабель, що прийнято вважати першою згадкою про козаків і датою заснування запорозького козацтва. Фортеця була зруйнована в XVIII столітті. У 2018 році про наукову і культурну спадщину фортеці зняли документальний фільм "Точка відліку".

Нагадаємо, унаслідок підриву Каховської ГЕС затоплення загрожує будинку-музею Поліни Райко.

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