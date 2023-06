У Парижі завершився триденний фестиваль «Дні Сильвестрова», присвячений творчості сучасного українського композитора Валентина Сильвестрова. Організатором події виступила асоціація "1991 project", що популяризує українську музику та підтримує українських музикантів у Франції (засновниця та артистична директорка - Анна Ставиченко). Співорганізаторами стали Український культурний центр ім. Василя Сліпака та Посольство України у Франції.

Французи мали змогу ознайомитися з документальним фільмом Сергія Буковського про Сильвестрова, а також зануритись у світ композитора завдяки французькому перекладу збірки його розмов з українським філософом Костянтином Сіговим та мистецтвознавицею Аллою Вайсбанд.

Фото: Centre Culturel d'Ukraine en France

Основний акцент фестивалю лежав на музичній програмі. На відкритті «Днів…» в Українському культурному центрі прозвучали «Три Постлюдіі» 1981-1982 рр. у виконанні Катерини Худякової (скрипка), Ірини Кишлярук (сопрано), Наталії Івановської (віолончель) та Маші Канзи (фортепіано), а також «Прощай, світе, прощай, земле…» на вірш Тараса Шевченка з вокального циклу «Тихі пісні» 1977 року у виконанні Ірини Кишлярук та Маші Канзи.

Фото: Centre Culturel d'Ukraine en France

Фото: Centre Culturel d'Ukraine en France

Кульмінацією «Днів Сильвестрова» став камерний концерт квартету “Bleu et Or” («блакить і золото») у залі паризького кампусу Колумбійського університету. Квартет Bleu et Or був заснований у 2022 році чотирма українськими музикантами, троє з яких (Янжима Морозора — перша скрипка, Антоніна Криса — друга скрипка та Наталія Івановська — віолончель) вимушено виїхали з України після початку повномасштабного вторгнення. У Франції вони стали резидентками Паризького Оркестру та Національного Оркестру Франції у рамках проекту Паризької Філармонії. Альт квартету Bleu et Or — Андрій Малахов — з 2009 року живе у Парижі, де співпрацює з ансамблем Le Balcon та належить до відомого струнного квартету Елізе (Quatuor Elysée).

Фото: Centre Culturel d'Ukraine en France

Квартет “Bleu et Or” популяризує український репертуар в Європі за підтримки «Лятошинський клуб» та «1991 project» на чолі з Анною Ставиченко, яка водночас є арт-директоркою квартету. На фінальному вечорі фестивалю «Дні Сильвестрова» музиканти презентували парижанам музичну прогулянку від Моцарта (Струнний квартет No.13 ре-мінор) до Сильвестрова (Струнний квартет No.3) та викликали шквал аплодисментів після виконання насиченого фольклорною атмосферою Лятошинського (Струнний квартет No.4).

19-го липня українці квартету “Bleu et Or” відкриватимуть творами Вікторії Польової, Шуберта, Лятошинського та Золтана Алмаші фестиваль Гланума у французькому Сен-Ремі-де-Прованс, де, поміж інших, виступатиме й зіркова сопрано Претті Єнде (Pretty Yende), яка співала на коронації короля Чарльза III.

8-го вересня квартет виступить на заході «Музичний вересень в Орні» у Нормандії, де гратиме разом з одним з найвідоміших французьких скрипалів сучасності Рено Капюссоном (Renaud Capuçon) у складі струнного квартету.

Нагадаємо, Національна філармонія України оголосила програму на червень. У розкладі — Бріттен, Пярт, Сильвестров, дві світові прем’єри та гастролери з Іспанії й Польщі.