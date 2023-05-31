Удари по Москві. Чому це важливо
Удари по Москві. Чому це важливо
Верховна Рада зробила перший крок для збільшення виплат військовим
Верховна Рада зробила перший крок для збільшення виплат військовим
Бабак відмовився від наукового ступеня слідом за Лісовим
Бабак відмовився від наукового ступеня слідом за Лісовим
У ВР напрацювали новий законопроєкт про повернення доплат військовим
У ВР напрацювали новий законопроєкт про повернення доплат військовим
У передмісті Бахмута ЗСУ призупинили рух, - Маляр
У передмісті Бахмута ЗСУ призупинили рух, - Маляр
Трубіцин зміг виїхати з України завдяки листу від Буданова, – "Схеми"
Трубіцин зміг виїхати з України завдяки листу від Буданова, – "Схеми"
У Києві затримали ще дев’ятьох громадян, які публікували у соцмережах відео роботи ППО
У Києві затримали ще дев’ятьох громадян, які публікували у соцмережах відео роботи ППО
Ердоган переміг. Чи зміниться зовнішня політика Туреччини
Ердоган переміг. Чи зміниться зовнішня політика Туреччини
Чи повернуть військовим додаткові виплати?
Чи повернуть військовим додаткові виплати?
ГоловнаКультура

Колектив Національної опери планує акцію під стінами Мінкульту

Акція присвячена протесту проти призначення нового в.о.директора.

Колектив Національної опери планує акцію під стінами Мінкульту
Фото: opera.com.ua

1 червня 2023 о 10.45 колектив Національної опери України проведе під стінами Міністерства культури акцію «Наші голоси почув світ - чи почує їх Міністр?». Про це повідомила пресслужба театру.

Акція має на меті донести до МКІП незгоду колектива із рішенням міністерства зняти Петра Чуприну з посади в.о. гендиректора та замінити його іншою кандидатурою, яке, за інформацією представників театру, прийняло міністерство.

У березні сплив термін повноважень Петра Чуприни на посаді генерального директора-художнього керівника Оперного театру. Тоді ж загальні збори колективу прийняли рішення звернутись до міністра культури Олександра Ткаченка із пропозицією залишити пана Чуприну виконуючим обов’язки до завершення воєнного стану та проведення конкурсу. 

Як повідомляє пресслужба театру, після цього відбулась зустріч Чуприни з представниками МКІП, які повідомили про подовження повноважень директора на 12 місяців. Проте пізніше з’ясувалось, що повноваження подовжили лише до 5 червня. Після цього МКІП відмовляється від комунікації з театром, запевняє пресслужба. Усе це представники театру розцінюють як бажання МКІП призначити нового директора без врахування думки колективу.

Нагадаємо, за останні півроку нових очільників отримали п’ять столичних театрів, більшість – у статусі виконувачів обов’язків, відповідно до законодавчих норм воєнного стану. Лише у двох театрах з п’яти обійшлося без скандалів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies