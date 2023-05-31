Колектив Національної опери планує акцію під стінами Мінкульту

1 червня 2023 о 10.45 колектив Національної опери України проведе під стінами Міністерства культури акцію «Наші голоси почув світ - чи почує їх Міністр?». Про це повідомила пресслужба театру.

Акція має на меті донести до МКІП незгоду колектива із рішенням міністерства зняти Петра Чуприну з посади в.о. гендиректора та замінити його іншою кандидатурою, яке, за інформацією представників театру, прийняло міністерство.

У березні сплив термін повноважень Петра Чуприни на посаді генерального директора-художнього керівника Оперного театру. Тоді ж загальні збори колективу прийняли рішення звернутись до міністра культури Олександра Ткаченка із пропозицією залишити пана Чуприну виконуючим обов’язки до завершення воєнного стану та проведення конкурсу.

Як повідомляє пресслужба театру, після цього відбулась зустріч Чуприни з представниками МКІП, які повідомили про подовження повноважень директора на 12 місяців. Проте пізніше з’ясувалось, що повноваження подовжили лише до 5 червня. Після цього МКІП відмовляється від комунікації з театром, запевняє пресслужба. Усе це представники театру розцінюють як бажання МКІП призначити нового директора без врахування думки колективу.

Нагадаємо, за останні півроку нових очільників отримали п’ять столичних театрів, більшість – у статусі виконувачів обов’язків, відповідно до законодавчих норм воєнного стану. Лише у двох театрах з п’яти обійшлося без скандалів.