"Золота пальмова гілка" їй дісталася за драму “Анатомія падіння”

Французька режисерка Жюстін Тріє отримала головний приз Каннського кінофестивалю 2023 року.

Про це пише Reuters.

"Золота пальмова гілка" їй дісталася за драму “Анатомія падіння”. Головна героїня фільму – німецька письменниця, чоловік якої загадково гине, впавши зі скелі. Її підозрюють у вбивстві, а єдиний свідок трагедії, її незрячий син, починає сумніватися у невинності матері.

Тріє стала третьою жінкою-режисером, яка отримала престижну нагороду.

Режисерці премію вручила актриса Джейн Фонда на церемонії закриття фестивалю у суботу, повідомило Радіо Свобода.

Фото: EPA/UPG

У своїй промові Тріє, окрім іншого, розкритикувала президента Франції Емануеля Макрона за пенсійну реформу.

Володарем премії за найкращу чоловічу роль став японський актор Кодзі Якусе за роботу у фільмі “Ідеальні дні” Віма Вендерса. Приз за жіночу роль здобула турецька актриса Мерве Діздар.

Гран-прі удостоєний британський режисер Джонатан Глейзер, нагороду йому вручив Квентін Тарантіно.

Нагадаємо, французька акторка Катрін Деньов на відкритті Каннського кінофестивалю прочитала вірш Лесі Українки.