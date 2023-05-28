Французька режисерка Жюстін Тріє отримала головний приз Каннського кінофестивалю 2023 року.
Про це пише Reuters.
"Золота пальмова гілка" їй дісталася за драму “Анатомія падіння”. Головна героїня фільму – німецька письменниця, чоловік якої загадково гине, впавши зі скелі. Її підозрюють у вбивстві, а єдиний свідок трагедії, її незрячий син, починає сумніватися у невинності матері.
Тріє стала третьою жінкою-режисером, яка отримала престижну нагороду.
Режисерці премію вручила актриса Джейн Фонда на церемонії закриття фестивалю у суботу, повідомило Радіо Свобода.
У своїй промові Тріє, окрім іншого, розкритикувала президента Франції Емануеля Макрона за пенсійну реформу.
Володарем премії за найкращу чоловічу роль став японський актор Кодзі Якусе за роботу у фільмі “Ідеальні дні” Віма Вендерса. Приз за жіночу роль здобула турецька актриса Мерве Діздар.
Гран-прі удостоєний британський режисер Джонатан Глейзер, нагороду йому вручив Квентін Тарантіно.
Нагадаємо, французька акторка Катрін Деньов на відкритті Каннського кінофестивалю прочитала вірш Лесі Українки.