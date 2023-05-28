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Головний приз Каннського кінофестивалю отримала французька режисерка Жюстін Тріє

"Золота пальмова гілка" їй дісталася за драму “Анатомія падіння”

Головний приз Каннського кінофестивалю отримала французька режисерка Жюстін Тріє
Фото: EPA/UPG

Французька режисерка Жюстін Тріє отримала головний приз Каннського кінофестивалю 2023 року.

Про це пише Reuters.

"Золота пальмова гілка" їй дісталася за драму “Анатомія падіння”. Головна героїня фільму – німецька письменниця, чоловік якої загадково гине, впавши зі скелі. Її підозрюють у вбивстві, а єдиний свідок трагедії, її незрячий син, починає сумніватися у невинності матері.

Тріє стала третьою жінкою-режисером, яка отримала престижну нагороду.

Режисерці премію вручила актриса Джейн Фонда на церемонії закриття фестивалю у суботу, повідомило Радіо Свобода

Фото: EPA/UPG

У своїй промові Тріє, окрім іншого, розкритикувала президента Франції Емануеля Макрона за пенсійну реформу.

Володарем премії за найкращу чоловічу роль став японський актор Кодзі Якусе за роботу у фільмі “Ідеальні дні” Віма Вендерса. Приз за жіночу роль здобула турецька актриса Мерве Діздар. 

Гран-прі удостоєний британський режисер Джонатан Глейзер, нагороду йому вручив Квентін Тарантіно. 

Нагадаємо, французька акторка Катрін Деньов на відкритті Каннського кінофестивалю прочитала вірш Лесі Українки.

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