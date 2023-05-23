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Новий комітет Шевченківської премії сформують за 10 днів

Такий строк назвав новий очільник комітету Євген Нищук.

Новий комітет Шевченківської премії сформують за 10 днів
Євген Нищук
Фото: LB.ua

На пресконференції, що пройшла 23 травня в київському музеї Шевченка, очільник комітету Шевченківської премії Євген Нищук озвучив строк, у який він планує зібрати новий склад комітету. 

“Я вже маю уявлення, кого хочу там бачити, але ще треба з усіма переговорити. Думаю, що 10 днів на це вистачить,” – повідомив Нищук.

Він також повідомив, що планує увести до складу представників профспілок та визнаних діячів культури, і пообіцяв не забувати про гендерний баланс.

Голова комітету зауважив, що процедура нагородження лауреатів відбудеться цьогоріч, але не назвав точної дати. Припустив, що це може бути День незалежності (24 серпня), День захисників вітчизни (14 жовтня) або День української писемності (9 листопада). 

Нищук зауважив, що перегляду вже оголошених лауреатів не буде; при цьому, до них додадуть нових за новою номінацією ("За внесок у перемогу"). Він також не виключив можливість, що нагородження відбудеться за кордоном (у якомусь з міст, де є пам’ятник Шевченка та сформована українська спільнота) – для більшої популяризації премії (а через неї – української культури) у світі. 

Євген Нищук
Фото: LB.ua
Євген Нищук

Нагадаємо, 22 травня ексміністра культури Нищука призначили головою Комітету з Шевченківської премії. Попередній голова комітету Юрій Макаров 13 березня пішов у відставку через цей скандал із новою номінацією.16 березня інші члени комітету премії заявили про складення своїх повноважень.

Національна премія України імені Тараса Шевченка, або Шевченківська премія – державна нагорода України, заснована у 1961 році. Вручається за вагомий внесок у розвиток культури й мистецтва.

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