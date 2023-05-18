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Союз кінотеатрів України закликав Каннський кіноринок не продавати прокатні права на територію України російським компаніям

Та взагалі не співпрацювати з кінокомпаніями РФ до кінця війни.

Союз кінотеатрів України закликав Каннський кіноринок не продавати прокатні права на територію України російським компаніям
Фото: ukrcinema.org.ua

Громадська спілка «Союз кінотеатрів України» опублікувала звернення до учасників Каннського кіноринку, в якому зазначила, що РФ визнана країною-спонсором тероризму. Відповідно, вести бізнес з російськими кінокомпаніями означає підтримувати податками російську терористичну державу. Спілка закликала припинити будь-яку співпрацю з кінокомпаніями РФ до кінця війни, а особливо — не продавати їм прокатні права на показ стрічок на територію “колишнього СРСР” разом з Україною, що є поширеною практикою.

Наводимо повний текст звернення:

Учасникам Каннського кіноринку 

ЗВЕРНЕННЯ Громадської спілки «Союз кінотеатрів України» щодо співпраці з російськими кінокомпаніями 

Шановні учасники Канського кіноринку! 

Громадська спілка «СОЮЗ КІНОТЕАТРІВ УКРАЇНИ», метою якої є представництво та захист інтересів кінотеатрів України, цим засвідчує Вам свою щиру повагу та звертається до Вас з наступного приводу. 

Як стало відомо, зарубіжні кінокомпанії почали поновлювати свою роботу на російському кіноринку. Серед них - Lionsgate, STX, Filmnation, XYZ, Millenium, Hanway, Protagonist, Voltage, A24, Screen Media, Sierra/Affinity, Altitude, Arclight Films International, Anton Corp, Blue Box International, Pathe International, Studiocanal, Goodfellas (ex-Wild Bunch International), BAC Films, Elle Driver, Memento, Charades, Highland Film, Foresight, CJ Entertainment, WTFilms, Apollo Films, Sola Media, Latido Films та багато інших. 

Продовжувати вести бізнес в Росії означає підтримувати податками російську терористичну державу. Ці податки потім перетворюються на зброю, за допомогою якої знищують мирні українські міста, вбивають і калічать наших друзів і колег. На жаль, ми вбачаємо особливий цинізм також в ситуаціях, при якій права на американські, французькі, британські, німецькі стрічки продаються російським правовласникам на територію «колишнього СРСР» разом з територією України. 

Звертаємо також Вашу увагу на рішення Європарламенту від 23 листопада 2022 року та рішення Парламентської Асамблеї НАТО від 21 листопада 2022 року, згідно з якими Російську Федерацію визнали країною-спонсором тероризму через жорстоку війну агресії проти України та злочини, що були скоєні проти мирних жителів та інфраструктури. Таким чином продаж фільмів на територію Російської Федерації може вважатись підтримкою тероризму, і ми закликаємо продюсерів, дистриб’юторів та сейлз-агентів переглянути свої відносини з російськими дистриб’юторами та забезпечити, щоб такі дії не сприяли фінансуванню терористичних організацій та підриву безпеки в світі. 

Ми, Союз Кінотеатрів України, звертаємося до кінопродюсерів, кінокомпаній і world-sales із закликом припинити співпрацю з російськими кінокомпаніями до кінця російсько-української війни і до встановлення справедливого миру

Україна, зі свого боку, завжди буде відкрита для співпраці з міжнародними правовласниками, без участі російських посередників. 

Прийнято правлінням Союзу кінотеатрів України 12 травня 2023 року.

«Союз кінотеатрів України» є єдиним профільним громадським об’єднанням, створеним у 2016 році, з метою представництва інтересів суб’єктів підприємництва в галузі кiнопрокату України. До складу Союзу кінотеатрів України входять більшість кінотеатрів України («Мультиплекс-Холдинг», «Планета Кіно», «Лінія Кіно», «Оскар», «КіноТема», «Жовтень», «Сінема Сіті», «Візорія» та ін.). 

Нагадаємо, 76-й Каннський кінофестиваль, в рамках якого проходить Каннський кіноринок, триває с 16 по 27 травня. Його фільмом-відкриттям стала стрічка “Фаворитка” французької режисерки Майвенн з Джонні Деппом в головній ролі. Один із копродюсерів фільму — росіянин Константин Йолкін, який продовжує працювати в РФ після 24 лютого 2022. Після каннської прем’єри стрічка “Фаворитка” запланована до показу в Росії.

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