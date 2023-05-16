20 Docudays UA оголосив правозахисну програму RIGHTS NOW!

20-й Міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA оголосив події правозахисної програми RIGHTS NOW! Про це повідомила його пресслужба.

Програма пройде з 3 по 7 червня у залі «Солодке життя» кївського кінотеатру «Жовтень»; щодня об 11:00 будуть проходити розмови циклу «Кава з правозахисника(ця)ми»; о 16:00 — події циклу «Архів війни»; о 18:30 — заходи циклу RIGHTS NOW!

«Кава з правозахисника(ця)ми»:

Обговорення: як документальні фільми допомагають обстоювати свої права? Чому планування відновлення України неможливе без людей з інвалідністю? Як уникнути катастрофічних результатів для довкілля внаслідок агресії РФ? Чому статеве виховання має бути базовим для підлітків і дорослих?

«Архів війни»:

Команда проєкту “Архів війни” готує дискусії про практику свідчень у Міжнародному кримінальному суді та визнання злочинів РФ в Україні геноцидом. Також відбудеться захід про вкрадену ворогом культурну спадщину та методи її повернення.

RIGHTS NOW!:

3 червня події RIGHTS NOW! розпочнуться з розмови «Відновлення після поранень: як військові долають бюрократію» (разом із ГО «Принцип») про мінімізацію бюрократичних процедур, покращити взаємодії з державою.

4 червня — розмова про допомогу дітям у подоланні стресу від війни у межах події «Травми війни: як Хібукі-терапія допомагає дітям».

5 червня — розмова «Психологічний самозахист: чому важливо жартувати про війну» про те, як українцям/-кам вдається жартувати в ці важкі часи та в чому полягає феномен такої психологічної стійкості.

7 червня RIGHTS NOW! завершить подія «Відбудова України: як зробити громади комфортними для всіх». Розмова про відбудову та модернізацію українських населених пунктів, про те, в який спосіб громада може впливати на процес відбудови, аби інтереси кожної людини було враховано.

Нагадаємо, 20-й Docudays UA буде присвячений дослідженню образу майбутнього. Фестиваль відбудеться з 2 по 8 червня у Києві в кінотеатрі «Жовтень» та онлайн.