Пам’ять як симптом: проєкт “Затоплення” в “Асортиментній кімнаті”

Цінний внесок у цю дискусію пропонує виставка “Затоплення”, що відбулася в івано-франківській галереї “Асортиментна кімната”. Присвячена локальним подіям минулого століття, вона прояснює наші теперішні складні стосунки з пам’яттю та пам’ятанням.

Дискусія про пам’ять і пам’ятники виникає щоразу, коли ми стикаємось зі спробами увічнити останні трагічні події. Немає консенсусу, коли саме слід починати процес меморіалізації. Незрозуміло, як вписувати нові пам’ятники в уже наявні ландшафти. Бракує напрацьованої мови пам’ятання поза радянським дискурсом.

Одна з важливих для українського суспільства тем, яку надзвичайно загострила війна — це тема пам’яті. Як зберегти пам’ять про події, жахливість яких неможливо осягнути розумом? Навіщо пам’ятати те, про що хочеться забути хоч на пів години? Як позбутися провини за це забування, коли воно вдається? У чому цінність пам’ятання, якщо всі воєнні пам’ятники не зарадили повторенню війни? Як оприявнює себе пам’ять, якщо її не візуалізувати публічно?

“Затоплення” — це художній проєкт-дослідження, кураторами якого стали співзасновниця “Асортиментної кімнати” Альона Каравай і художник Нікіта Кадан. Формально проєкт складається з п’яти графічних робіт-колажів, двох відео та трьох лайтбоксів з текстами. За цією формою стоїть декілька років архівної й дослідницької роботи кураторів і їхньої команди.

Змістовним центром виставки є міська легенда про озеро, яке радянська влада облаштувала в Івано-Франківську за 10 років після завершення Другої світової — нібито на місці частини єврейського цвинтаря. А відправною точкою виставки є події Кривавої неділі під час окупації Станіславова (Франківська), коли за один день нацисти, за співучасті локальної поліції, розстріляли на тому самому цвинтарі близько 10 тис. євреїв.

Фото: Галицький кореспондент Новий єврейський цвинтар в Івано-Франківську

На початку війни у Станіславові мешкали більш ніж 80 тис. людей, приблизно 50% населення складали євреї; у місті функціонували 56 синагог. У 1941 році, після перших масових розстрілів, станіславських євреїв замкнули в гетто, що охоплювало близько третини міста. У 1942 році територія гетто зменшилася вдвічі, а в 1943-му його офіційно закрили, адже живих мешканців у ньому не залишилося.

Злочинні події, що за два роки забрали життя половини жителів міста, зараз практично ніяк не означені в публічному просторі Франківська: нема ані назви вулиці, ані пам’ятника, ані музею, ані меморіальних таблиць. Окрім типової радянської стели на єврейському цвинтарі, присвяченої абстрактним “ста тисячам радянських громадян”.

Фото: LB.ua Радянська стела на Новому єврейському цвинтарі

І цвинтар, і ділянка, де зараз міське озеро (Станіславське море), розташовані поруч, на території колишнього гетто. Цвинтар занедбаний, без обладнаного під’їзду, хоча на похованнях подекуди лежать свіжі квіти. Натомість озеро з причалом для човнів і “острівцем кохання” є популярним місцем відпочинку.

Під час досліджень кураторам не вдалося з’ясувати, звідки з’явилася легенда про те, що озеро намили поверх частини цвинтаря та масових поховань, а замість плит для його дна брали мацеви — єврейські надгробки. Історичні свідчення не підтверджують цієї версії, але вона цілком лягає в канву радянського проєкту “перетворення природи”, де новостворені водосховища-моря ховали десятки українських сіл з їхніми цвинтарями та історією. Не суперечить цій версії і радянська практика стирання незручних для офіційного канону пам’ятних об’єктів — ті самі мацеви досі знаходять під час ремонту бруківки в багатьох західноукраїнських містах, адже їх використовували як будівельний матеріал. Але для художнього проєкту, що виріс з цієї легенди, важлива не її правдивість, а сам факт її існування.

Фото: wikipedia Міське озеро Івано-Франківська, вид з "острова кохання"

Відсутність видимих знаків пам’яті на тілі міста та витіснення трагічних спогадів з дозволеного наративу провокують прояви минулого через симптоми: наприклад, через метонімічне суміщення озера та цвинтаря. Таке психоаналітичне прочитання легенди присутнє у відеороботі “Затоплення” Яреми Малащука і Романа Хімея, текст до якої написав Гаррі Краєвець, а озвучив Юрій Іздрик. Підводні зйомки міського озера супроводжує “голос води” у потойбічному виконанні Назгуль Шукаєвої. Уявне затоплення цвинтаря через ланцюг асоціацій поєднане з біблійним Потопом, з тією відмінністю, що для жертв Голокосту не знайшлося ковчега. У ситуації наступного забування жахлива подія перетворюється на порожній знак, який не відсилає до реальності поза символічним виміром. Єдиним реальним об’єктом, що нагадує про катастрофу, є озеро. “Пустоти після затоплення стають видимими. Такий ефект води”, — йдеться в закадровому тексті.

Фото: LB.ua "Частково приховані пейзажі" Фото: LB.ua "Частково приховані пейзажі" Фото: LB.ua "Частково приховані пейзажі" Фото: Асортиментна кімната виставка "Затоплення" Фото: Асортиментна кімната виставка "Затоплення"

Для суспільства, позбавленого частини пам’яті, ландшафт залишається найнадійнішим свідком. Цю ідею розкриває серія графічних колажів Нікіти Кадана “Частково приховані пейзажі”. Він суміщає власні рисунки вугіллям з архівними радянськими фотографіями: старий єврейський цвинтар і кінотеатр “Космос”, що звели на його місці в 1960-х; примусові роботи в гетто і діти на майданчику; новий єврейський цвинтар і відпочивальники на озері. Дві реальності, обидві — в минулому щодо нас, поєднані спільним ландшафтом.

Один лайтбокс містить уривок зі “Щоденника” Юліуша Фоєрмана — єдиного вцілілого свідка, що пережив і Криваву неділю, і всю історію станіславського гетто. Він детально і трохи відсторонено описує події дня масових розстрілів. На сусідньому лайтбоксі — текст дослідниці з юдаїки Марини Сєдової про те, що легенда затопленого цвинтаря не відповідає дійсності. Він також містить інформацію, що цвинтар закрили в 1967 році, коли СРСР розірвав дипломатичні відносини з Ізраїлем. Після цього із заохочення влади міське населення почало забирати надгробки, як це відбувалося під час будівництва кінотеатру і зі старим цвинтарем. “Наше спільне забуття — це навчена безпомічність чи зручна стратегія?” — запитують куратори виставки у своєму стейтменті.

Фото: Асортиментна кімната

І мистецькі практики, і міські легенди, і персональні спогади можуть працювати як форми альтернативної пам’яті, яка чинить опір домінантним формам знання та влади. Вони можуть бути шляхом до повернення власної історії чи до формування ідентичності. Робота з пам’яттю — це робота з реальністю. Про це добре знала Радянська імперія, яка ховала жертв Голокосту під знеособленим узагальненням “радянські громадяни”. Це добре знає Російська імперія, яка знищує історію татар у Криму через перейменування топонімів і вибіркову реставрацію пам’яток. Цим користуємося ми, стираючи радянські та російські маркери з нашого публічного простору. Ця війна йде, зокрема, і за право на власну пам’ять. Але це право передбачає відповідальність.

За час експонування виставки “Затоплення” її побачили близько 300 відвідувачів. Це набагато більше, ніж спільнота єдиної синагоги, що залишилась у Франківську. Але набагато менше, ніж хотілося б.