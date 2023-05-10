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Imagine Dragons випустили кліп, який зняли в Україні на передовій

Пісня розповідає про хлопця Сашу, котрий пережив місяці обстрілів у своєму місті.

Imagine Dragons випустили кліп, який зняли в Україні на передовій
Фото: скриншот відео

Рок-гурт Imagine Dragons випустив кліп на пісню Crushed, який зняли в Україні на передовій.

Про це йдеться в дописі колективу у їхньому твітер-акаунті.

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У кліпі йдеться про хлопця Сашу, котрий пережив місяці обстрілів у своєму місті.

"Історія Саші розриває серце, і таких як він - тисячі, які відчайдушно потребують допомоги. Навіть сьогодні його родина без світла та інших основних комунальних послуг", - наголосили музиканти.

Також Imagine Dragons закликали подумати про пожертву для United24 на підтримку України.

Як повідомляє United24 у соцмережах, закрита прем'єра кліпу відбулася під час саміту The Power of Unity в Києві з нагоди річниці United24. Тепер відео доступне для всіх.

Нагадаємо, американський попрок-гурт Imagine Dragons став амбасадором платформи United24 торік у липні. Першим проєктом, який підтримав колектив, став збір коштів на автомобілі швидкої медичної допомоги.

Раніше найбільший джазовий журнал Польщі «Jazz Forum» спільно з Українським інститутом випустив спеціальне видання, присвячене українській джазовій сцені.

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