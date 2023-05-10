Пісня розповідає про хлопця Сашу, котрий пережив місяці обстрілів у своєму місті.

Рок-гурт Imagine Dragons випустив кліп на пісню Crushed, який зняли в Україні на передовій.

Про це йдеться в дописі колективу у їхньому твітер-акаунті.

У кліпі йдеться про хлопця Сашу, котрий пережив місяці обстрілів у своєму місті.

"Історія Саші розриває серце, і таких як він - тисячі, які відчайдушно потребують допомоги. Навіть сьогодні його родина без світла та інших основних комунальних послуг", - наголосили музиканти.

Також Imagine Dragons закликали подумати про пожертву для United24 на підтримку України.

Our video for Crushed, filmed on the front lines of Ukraine, is out now. It follows Sasha, a young boy who endured months of shelling in his town.



Sasha's story is heartbreaking, and there are thousands more like him who desperately need help. Even today, his family is without… pic.twitter.com/fuz4turOBk — Imagine Dragons (@Imaginedragons) May 10, 2023

Як повідомляє United24 у соцмережах, закрита прем'єра кліпу відбулася під час саміту The Power of Unity в Києві з нагоди річниці United24. Тепер відео доступне для всіх.

Нагадаємо, американський попрок-гурт Imagine Dragons став амбасадором платформи United24 торік у липні. Першим проєктом, який підтримав колектив, став збір коштів на автомобілі швидкої медичної допомоги.

Раніше найбільший джазовий журнал Польщі «Jazz Forum» спільно з Українським інститутом випустив спеціальне видання, присвячене українській джазовій сцені.