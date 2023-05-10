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Окупанти обстріляли село на Херсонщині, загинула жінка

Пошкоджено житлові будинки.

Окупанти обстріляли село на Херсонщині, загинула жінка

У середу, 10 травня, російські окупанти здійснили обстріл одного із сіл у Каховському районі Херсонської області, загинула жінка, а також пошкоджено будинки.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, 10 травня близько 17:00 окупанти здійснили мінометний обстріл одного з сіл у Каховському районі. Внаслідок обстрілу травм, несумісних із життям, дістала місцева жителька. Пошкоджено житлові будинки та господарські споруди", - ідеться в повідомленні.

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

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Нагадаємо, що росіяни регулярно обстрілюють Херсонську область. Так, армія РФ протягом 9 травня випустила по Херсонській області 354 снаряди. Поранень зазнала одна людина. 

Декілька днів тому на Херсонщині шестеро піротехніків ДСНС загинули внаслідок ворожого обстрілу.

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