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На Херсонщині сьогодні шестеро піротехніків ДСНС загинули внаслідок ворожого обстрілу

Ще двоє спеціалістів, з них одна жінка фельдшер, - отримали поранення та наразі госпіталізовані.

На Херсонщині сьогодні шестеро піротехніків ДСНС загинули внаслідок ворожого обстрілу
Ігор Соловйов, один із загиблих піротехніків ДСНС
Фото: ДСНС

На Херсонщині сьогодні, 6 травня, під час виконання завдань з розмінування піротехніки ДСНС потрапили під обстріл. Шестеро з них загинули. 

Про це повідомляє ДСНС із посиланням на голову відомства Сергія Крука

"Світ повинен про це знати! Сьогодні ДСНС втратила частину своєї родини. Під час виконання завдань з розмінування на Херсонщині, наші піротехніки потрапили під обстріл. Шестеро наших спеціалістів загинули. Ще двоє, з них одна жінка фельдшер, - отримали поранення та наразі госпіталізовані. Знищена техніка. Співчуття рідним та близьким”, - написав Сергій Крук.

Він зазначив, що терористи продовжують порушувати всі норми міжнародного права, обстрілюючи спеціалістів ДСНС, які не перший місяць намагаються розмінувати територію, яку окупанти щільно закидали боєприпасами. 

Зазначимо, що окупанти регульярно обстрілюють жителів Херсонщини, зокрема, цивільні об’єкти. Кілька днів тому в області оголосили триденну жалобу за вбитими росіянами людьми під час масованих обстрілів 3 травня.

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