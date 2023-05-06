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Швейцарська компанія GCS поставить в Україну близько 20 машин розмінування до кінця цього року

Машини застосують для очищення від мін і нерозірваних боєприпасів сільськогосподарських угідь та об’єктів критичної інфраструктури деокупованих районів.

Швейцарська компанія GCS поставить в Україну близько 20 машин розмінування до кінця цього року
Ілюстративне фото
Фото: Facebook/Global Clearance Solutions

Швейцарська компанія Global Сlearance Solutions (GCS) поставити в Україну близько 20 машин розмінування до кінця цього року. 

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій

“Мінреінтеграції сприятиме залученню машин розмінування для очищення звільнених територій від вибухонебезпечних предметів. Відповідний меморандум про співробітництво був підписаний між Міністерством і швейцарською компанією-виробником механізованих засобів розмінування Global Сlearance Solutions (GCS)”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що результатом співпраці має стати залучення компанією машин розмінування. Машини застосують для очищення від мін і нерозірваних боєприпасів сільськогосподарських угідь та об’єктів критичної інфраструктури деокупованих районів Миколаївської, Харківської та Херсонської областей.

Для цього керівництвом GCS було заявлено про наміри протягом цього року поставити в Україну близько 20 машин розмінування.

Крім того, сторони домовилися взаємодіяти у царині технічного та нетехнічного обстеження ймовірно забруднених ВНП територій. А також – проводити навчання населення звільнених територій ризикам, пов’язаним із мінами та нездетонованими боєприпасами.

Нагадаємо, нещодавно перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк заявив, що потреби України на розмінування територій у поточному році становлять за розрахунками Світового банку понад 397 млн доларів. Ця вартість не є остаточною.

За квітень на російських мінах підірвалися 724 українці, з них 226 загинули.

В Україні створять Державний центр гуманітарного розмінування. Також Україна створює широку коаліцію країн, які "допоможуть зробити так, щоб процес розмінування не тривав десятиліття".

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