Через російські удари залишилися без світла споживачі у семи областях

Роботи з відновлення тривають на тих ділянках, де дає змогу безпекова ситуація.

Російські війська у ніч на суботу, 6 травня, вкотре атакували енергоінфраструктуру, через що залишилася без електроенергії частина споживачів у семи областях України.

Про це інформує у Телеграм Міністерство енергетики.

"Окупанти не припиняють знищувати енергетичну інфраструктуру України. Зокрема, через нічний авіаудар по Сумщині зафіксовано пошкодження розподільчих мереж, без світла - понад 1,5 тисячі споживачів", - ідеться у повідомленні.

Через ворожий обстріл та пошкодження мережевої інфраструктури у Дніпропетровській області залишаються знеструмленими близько 4,5 тисячі абонентів. У відомстві зазначили, що без світла - частина споживачів у Харківській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Чернігівській областях.

Роботи з відновлення електропостачання в цих регіонах тривають на тих ділянках, де дає змогу безпекова ситуація.

Нагадаємо, що 5 травня окупанти завдали вісім ракетних, 49 авіаційних ударів та здійснили 82 обстріли з реактивних систем залпового вогню.