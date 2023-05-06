Над Києвом збили безпілотник, - КМВА (оновлено)
Над Києвом збили безпілотник, - КМВА (оновлено)
Очільника Одеси Труханова взяли під варту
Очільника Одеси Труханова взяли під варту
Міндовкілля затвердило перелік дерев, заборонених у відтворенні лісів
Міндовкілля затвердило перелік дерев, заборонених у відтворенні лісів
У Великій Британії почалася церемонія коронації Чарльза ІІІ (оновлено) (пряма трансляція)
У Великій Британії почалася церемонія коронації Чарльза ІІІ (оновлено) (пряма трансляція)
Членство в НАТО, зброя, репарації, відновлення. Чим завершився саміт Зеленського з лідерами Північної Європи
Членство в НАТО, зброя, репарації, відновлення. Чим завершився саміт Зеленського з лідерами Північної Європи
Росія з усіх сил намагається взяти Бахмут до 9 травня, – Маляр
Росія з усіх сил намагається взяти Бахмут до 9 травня, – Маляр
Оприлюднили постанову Кабміну, якою Укроборонпром перетворюють із державного концерну на акціонерне товариство
Оприлюднили постанову Кабміну, якою Укроборонпром перетворюють із державного концерну на акціонерне товариство
Нова епоха світу: Чарльза III коронують. Все, що ви маєте про це знати
Нова епоха світу: Чарльза III коронують. Все, що ви маєте про це знати
Бізнесмен зі Львова в обхід санкцій постачав до РФ “Роллс-Ройси” та “Майбахи”
Бізнесмен зі Львова в обхід санкцій постачав до РФ “Роллс-Ройси” та “Майбахи”
ГоловнаСуспільствоВійна

Через російські удари залишилися без світла споживачі у семи областях

Роботи з відновлення тривають на тих ділянках, де дає змогу безпекова ситуація.

Через російські удари залишилися без світла споживачі у семи областях
Фото: 7dniv.info

Російські війська у ніч на суботу, 6 травня, вкотре атакували енергоінфраструктуру, через що залишилася без електроенергії частина споживачів у семи областях України.

Про це інформує у Телеграм Міністерство енергетики.

"Окупанти не припиняють знищувати енергетичну інфраструктуру України. Зокрема, через нічний авіаудар по Сумщині зафіксовано пошкодження розподільчих мереж, без світла - понад 1,5 тисячі споживачів", - ідеться у повідомленні.

Через ворожий обстріл та пошкодження мережевої інфраструктури у Дніпропетровській області залишаються знеструмленими близько 4,5 тисячі абонентів. У відомстві зазначили, що без світла - частина споживачів у Харківській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Чернігівській областях.

Роботи з відновлення електропостачання в цих регіонах тривають на тих ділянках, де дає змогу безпекова ситуація.

Підписуйтесь на наш Google News

Нагадаємо, що 5 травня окупанти завдали вісім ракетних, 49 авіаційних ударів та здійснили 82 обстріли з реактивних систем залпового вогню. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies