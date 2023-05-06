Російські військові нанесли авіаційний удар по Глухову на Сумщині, 5 мирних жителів постраждали.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, 5 травня близько 22:20 окупанти з території РФ скинули на приватні домоволодіння мирних жителів та навчальний заклад у Глухові Сумської області дві керовані авіабоми.

У результаті авіаударів пʼятеро мирних жителів, серед яких 12-річна дівчинка, отримали тілесні ушкодження. Пошкоджено щонайменше 34 будинки, 2 з них знищені вщент. У навчальному закладі вибито вікна, пошкоджено дах, уламками посічені стіни.

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Фото: Офіс генпрокурора

Фото: Офіс генпрокурора

Нагадаємо, що 5 травня, росіяни обстріляли населені пункти Зноб-Новгородської, Есманської, Шалигинської, Новослобідської, Юнаківської та Великописарівської громад Сумської області.