Головне за ніч. Субота, 6 травня

Близько 50 відбитих атак противника, бої за Бахмут та Мар’їнку, втрати окупантів, ворожі обстріли, скасування парадів до 9 травня в Росії.

Командувач Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук підтвердив, що Повітряні Сили днями збили у небі Київщини російську ракету "Кинджал".

"Вітаю український народ з історичною подією! Так, ми збили "не имеющий аналогов" Кинджал!.. Сталось це під час нічної атаки 4 травня у небі Київщини. Ракету Х-47 випустив МіГ-31К з території Росії", - повідомив командувач у телеграмі. За його словами, для знищення ворожої повітряної цілі використали установку "Patriot".

Олещук також закликав українців не оприлюднювати завчасно інформацію, якою може скористатися ворог.

Подробиці – в новині.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що Сили оборони відбили за добу майже 50 атак російських загарбників на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.

Авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки загарбників. Також збили п'ять ворожих БПлА типу "Shahed-136/131", два БПлА типу "Zala", один "Орлан-10", один "Куб" та один БПлА типу "Ланцет". Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили п'ять районів зосередження озброєння та військової техніки, три склади боєприпасів та пально-мастильних матеріалів, один засіб протиповітряної оборони та ще п'ять важливих цілей росіян.

Окупанти завдали вісьмох ракетних, 49 авіаційних ударів та здійснили 82 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Постраждали мирні люди, зруйновані та пошкоджені приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 6 травня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що українські військові ліквідували ще 560 російських окупантів, сім танків, 14 бойових броньованих машин, 14 артилерійських систем та багато іншої військової техніки. Станом на 6 травня кількість знищених окупантів сягнула орієнтовно 193770 осіб.

Про інші втрати противника – в новині.

У ніч на 6 травня російські окупанти спрямували на Дніпропетровщину безпілотники.

"Відмінно спрацювали наші вартові неба. Військові з повітряного командування "Схід" приземлили всі чотири "шахеди". Уламки збитих мопедів впали у Синельниківському районі", - розповів керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Згодом керівник ОВА повідомив, що українська ППО знову "перетворила ворожий безпiлотник на купу металобрухту".

Шість російських регіонів, окупований українським Крим і 21 місто скасували паради до 9 травня з міркувань безпеки, йдеться в дописі Міністерства оборони Великобританії у твітері.

"Святкування Дня Перемоги в Москві, швидше за все, відбудеться, але в меншому масштабі. Прийом у президента Росії Володимира Путіна після параду (востаннє проходив у 2019 році) не відбудеться. Також скасовано традиційний Марш Безсмертного полку... Це сталося після нещодавнього скасування Армійських міжнародних ігор, які приймала Росія ", - повідомляє міністерство.

Британське відомство припускає, що причиною скасування заходів може бути нещодавня атака безпілотників на Кремль, а також можливість протестів і невдоволення росіян війною в Україні.

Докладніше – в нашій новині.

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