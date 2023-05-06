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Через російські обстріли загинули п'ятеро жителів Донеччини

Ще троє осіб поранені.

Через російські обстріли загинули п'ятеро жителів Донеччини
Фото: Telegram/Павло Кириленко

За минулу добу, 5 травня, росіяни вбили п'ятьох жителів Донеччини.

Про це повідомив керівник Донецької ОВА Павло Кириленко.

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За його словами, троє загиблих - в Авдіївці, по одному - у Предтечиному та Костянтинівці. 

"Крім того, вдалося встановити інформацію щодо 1 загиблого у Лимані", - додав Кириленко.

Ще троє осіб були поранені.

Нагадаємо, напередодні російські окупанти обстріляли екіпажі, які евакуювали з передової у Бахмуті Донецької області цивільних мешканців. Одна жінка загинула.

Протягом доби 4 травня рашисти здійснили 40 вогневих атак на населені пункти Донецької області. Є потерпілі.

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