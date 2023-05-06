Данія та Німеччина передадуть Україні 80 танків Leopard 1 до кінця травня

Данія і Німеччина передадуть Україні 80 танків Leopard 1. Техніка має бути готовою до експлуатації до 1 червня.
Про це повідомляє Польське Радіо з посиланням на міністра оборони Данії Троелса Лунда Поульсена.
Крім самих танків, будуть передані запчастини та боєприпаси.
“Танки Leopard 1 мають дуже гарну вогневу та прохідну здатність”, – нагадав Поульсен.
Зазначається, що у Данії танки Leopard 1 були зняті з експлуатації в 2005 році. Їх тоді замінили на більш досконалі моделі Leopard 2. Відтоді вони зберігалися в ангарах.
Нагадаємо, у середині квітня повідомлялось, що данська компанія Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) завершує переобладнувати танки Leopard 1 для України.