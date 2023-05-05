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Німецький суд скасував заборону на українські прапори 8 та 9 травня, - ЗМІ

Російські прапори залишаються забороненими в ці дні у Берліні.

Німецький суд скасував заборону на українські прапори 8 та 9 травня, - ЗМІ
Фото: Пресслужба КМДА

Сьогодні ввечері, 5 травня, адміністративний суд у Берліні скасував заборону на розміщення українських прапорів на радянських меморіалах у Трептові, Тіргартені та Шенхольцер Хайде. 

Про це повідомляє мовник rbb.

“Українська асоціація “Віче” подала термінову заяву проти заборони прапора – і мала рацію. У мотивуванні суду, яке є в розпорядженні rbb, йдеться про те, що генеральний указ є “очевидно незаконним”. “Не було жодних доказів того, що громадська безпека була під загрозою”, - йдеться у повідомленні.

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Адвокат "Віче" Патрік Гайнеманн зазначив, що адмінсуд визнав - заборона українських прапорів є очевидно незаконною. Будь-хто, хто використовує своє фундаментальне право публічно ідентифікувати себе як українську націю та визнати свої історичні жертви в поразці націонал-соціалізму не є загрозою суспільній безпеці.

При цьому російські прапори залишаються забороненими в ці дні у Берліні.

Поліція також заборонила "вигуки, які за нинішньої ситуації можуть схвалювати, прославляти чи прославляти війну в Україні".

Втім, поліція Берліна може оскаржити рішення адміністративного суду у Вищому адміністративному суді Берліна-Бранденбурга.

Раніше поліція Берліна заборонила вивішування російських та українських прапорів навколо радянських меморіалів у Трептові, Тіргартені та Шенхольцер-Хайде упродовж 8-9 травня. Посол України в Німеччині Олексій Макеєв назвав заборону "дуже недалекоглядною та необґрунтованою” і закликав поліцію Берліна переглянути своє рішення.

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